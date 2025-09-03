Petrobras anuncia que emissão de títulos globais terá duas séries com volume total de US$2 bi

(Reuters) - A Petrobras anunciou na noite desta quarta-feira a precificação de duas novas séries de títulos que vai emitir no mercado internacional, confirmando um volume total de US$2 bilhões, conforme comunicado ao mercado.

Na primeira série, as global notes serão emitidas a 5,125%, com vencimento em 2030 e valor emitido de US$1 bilhão. Na segunda série, as notas serão emitidas a 6,250%, com vencimento em 2036 e valor emitido de US$1 bilhão.

O anúncio da emissão havia sido feito mais cedo nesta quarta-feira e será oferecida por meio da subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V.

(Por Fernando Cardoso)