'Perseguidos, mas não abandonados', diz Michelle Bolsonaro em dia de julgamento

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou na manhã desta quarta-feira, 3, em rede social a letra de um louvor evangélico, acompanhada da citação de um versículo bíblico. A publicação ocorreu após a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestar no segundo dia do julgamento sobre a trama golpista.

"Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos", diz trecho da música compartilhada pela ex-primeira-dama no Instagram.

Michelle citou o versículo bíblico de romanos 10:17, que ressalta o fortalecimento da fé por meio da palavra de Deus. "A fé vem pelo ouvir, e ouvir, pela palavra de Deus", escreveu.

Na rede social, a ex-primeira-dama também mostrou flores amarelas entregues pela empresária Maria Amélia e destinadas a Jair Bolsonaro, acompanhadas de uma mensagem de agradecimento.

"Flores lindas que o meu amor recebeu dos seus intercessores da Sala de Fé, junto com uma carta super carinhosa e cheia de fé. Muito obrigada, queridos! Que Deus os abençoe grandemente", publicou Michelle Bolsonaro.

O julgamento de Jair Bolsonaro e de outros sete réus começou na terça-feira, 2, e foi retomado na manhã desta quinta-feira com as sustentações orais das defesas perante a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente é acusado de tentativa de golpe de Estado, formação de organização armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Ao todo, foram reservadas oito sessões para a análise do caso, programadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. A fase de votação dos ministros, que definirá pela condenação ou absolvição dos réus, será na próxima semana.