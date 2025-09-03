Topo

Pelo menos 15 mortos em descarrilamento de um funicular em Lisboa

03/09/2025 16h38

O descarrilamento de um funicular em um bairro muito turístico do centro de Lisboa nesta quarta-feira (3) deixou ao menos 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco estão em estado grave, informou um responsável dos serviços de emergência.

Todas as vítimas foram retiradas dos escombros do acidente, indicou Tiago Augusto, responsável pelo serviço de urgências médicas (Inem), que acrescentou que entre as pessoas afetadas havia estrangeiros, embora não tenha podido precisar sua nacionalidade.

