Topo

Notícias

Paulo Figueiredo diz que anistia só vale se for 'ampla, geral e irrestrita'

São Paulo

03/09/2025 07h42

Em meio aos debates na Câmara dos Deputados pela construção de um projeto de anistia aos acusados pelos atos de 8 de Janeiro, o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, também acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de participar da trama golpista, usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para manifestar seu apoio a um texto sobre o tema, desde que a proposta inclua uma anistia seja "ampla, geral e irrestrita".

Na prática, uma versão como a que ele defende beneficiaria o próprio Figueiredo e também o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete militares que são réus no núcleo crucial, que começou a ser julgado nesta terça-feira.

"Agora que parece claro que haverá uma nova lei da anistia, é importante fazer um aviso: precisamos que ela seja AMPLA, GERAL e IRRESTRITA. Qualquer coisa que não atenda a esses critérios é perda de tempo e não contará com o nosso apoio. As pedradas dos EUA, portanto, continuarão vindo. Grato!" escreveu o blogueiro.

A publicação acompanha outras manifestações a favor da anistia que ocorreram no dia em que se iniciou o julgamento da Ação Penal 2668, analisada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

As declarações de Figueiredo vêm no momento em que o governador São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assumiu uma posição de liderança nas tratativas sobre uma anistia. Durante uma entrevista ao Diário da Grande ABC, na última sexta-feira, dia 29, Tarcísio afirmou que conceder à anistia a Bolsonaro será seu primeiro ato caso seja eleito presidente em 2026. Nesta terça, Tarcísio foi a Brasília e se reuniria com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para discutir o assunto. Flávio afirmou que o projeto está quase pronto e será apresentado nos próximos dias. Ele deve contar com o apoio do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) na articulação do tema. Lira se encontrou na segunda-feira, dia 1º, com Bolsonaro.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Quaseo 100 corpos recuperados após deslizamento que destruiu povoado no Sudão

PF cumpre ordem de afastamento de governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicas

TH Joias, deputado no Rio, é alvo de prisão por tráfico e associação ao CV

Transmissão TV Justiça ao vivo: assista ao dia 2 de julgamento de Bolsonaro

Países da UE que se opõem ao acordo com Mercosul não poderão bloqueá-lo, diz primeiro-ministro polonês

Rússia intensifica ataques à Ucrânia às vésperas de reunião entre Zelensky e líderes europeus em Paris

Governador é afastado em investigação sobre desvio de emendas em Tocantins

França precisa analisar salvaguardas propostas para acordo comercial do Mercosul, diz porta-voz do governo

Comissão Europeia 'ouviu as reservas' da França sobre acordo UE-Mercosul, segundo Paris

Xi Jinping projeta poder em desfile militar com Putin e Kim Jong Un

Paulo Figueiredo diz que anistia só vale se for 'ampla, geral e irrestrita'