PATRICK MAHOMES ENTRA PARA A ELITE DA HUBLOT

A HUBLOT ANUNCIA O ASTRO DA NFL PATRICK MAHOMES COMO EMBAIXADOR DA MARCA, TRAZENDO SEU LEGADO RECORDISTA PARA O MUNDO DA RELOJOARIA DE LUXO Nyon, Suíça: A Hublot, relojoaria suíça de luxo conhecida por seus designs arrojados e know-how inigualável, tem o prazer de anunciar o tricampeão do Super Bowl e quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, como seu mais novo embaixador da marca. Como uma das figuras mais revolucionárias e dinâmicas dos esportes modernos, Mahomes incorpora o espírito de inovação e excelência que a Hublot celebra em seus relógios e parcerias.

Patrick Mahomes disse: "Ser um parceiro da Hublot é uma honra ? é uma marca que entende o valor da pontualidade, da precisão e também do desempenho. Tenho orgulho de fazer parte de um legado que foi construído para dominar o tempo com estilo."

Um divisor de águas no mundo dos esportes

Conhecido por seu atletismo excepcional e sua capacidade de atuar sob pressão, Mahomes já quebrou diversos recordes e levou sua equipe a vitórias históricas, incluindo três campeonatos do Super Bowl, e foi duas vezes eleito MVP, para citar alguns de seus feitos. Seu estilo inovador de jogar e sua liderança dentro e fora do campo redefiniram a posição de quarterback, tornando-o um verdadeiro divisor de águas no mundo dos esportes.

Assim como a Hublot, Patrick Mahomes redefine a precisão e o desempenho ? desafiando as normas e rompendo as fronteiras a cada arremesso, a cada jogo e a cada temporada. Ele é o único quarterback da história a lançar para mais de 4.572 metros tanto na faculdade quanto na NFL em uma única temporada. Mahomes chegou a 300 passes para touchdown em sua carreira mais rápido do que qualquer outro quarterback na história da liga, detém o recorde de maior número de metros totais em uma única temporada da NFL e se tornou o quarterback mais jovem a ser titular em quatro Super Bowls.

Com três títulos do Super Bowl e dois MVPs da liga em seu nome, Mahomes não está apenas jogando ? ele está transformando o jogo. Sua busca incessante pela grandeza se alinha perfeitamente com o compromisso da Hublot com o desempenho, a cultura e o estilo. Mahomes incorpora uma singularidade com dedicação uma rara fusão de talento, visão e ambição inabalável que o destaca como um dos atletas mais eletrizantes de sua geração. Além de suas conquistas esportivas, ele compartilha um profundo apreço pela arte da relojoaria, pela inovação e por se manter à frente da curva, tornando essa colaboração uma combinação natural e poderosa.

Excelência e ambição recordistas

A Hublot se associa há muito tempo à excelência no mundo dos esportes, tendo colaborado com alguns dos maiores atletas de todos os tempos, incluindo Usain Bolt, Novak Djokovic, Kylian Mbappé, entre outros. Juntos, Mahomes e a Hublot continuarão a quebrar recordes, inspirar a grandeza e elevar o padrão do que significa ser o melhor dentro e fora do campo.

"Existem bons jogadores. Grandes jogadores. E então, há o Patrick Mahomes! Patrick é um verdadeiro campeão que reflete tudo o que a Hublot representa. Ele é um líder, tem uma visão única e trouxe um novo estilo de jogo para a beleza do esporte, tudo isso com confiança, paixão e instinto. Na Hublot, reconhecemos essa mentalidade: uma busca incessante pela excelência, a coragem de assumir riscos e fazer diferente dos outros, e a dedicação para abrir novos caminhos continuamente. Não tenho dúvidas de que alcançaremos grandes feitos ao lado de Patrick e mal posso esperar para que, juntos, inspiremos bilhões de pessoas em todo o mundo" , declarou Julien Tornare, CEO da Hublot. Descubra o vídeo aqui: https://youtu.be/d-PiayNN0tM Contact : www.hublot.com Email: v.pela@hublot.ch Presslounge platform: presslounge.hublot.com/connection

