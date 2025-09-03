Topo

Passageiros enfrentam falta de luz no Aeroporto de Guarulhos, em SP

São Paulo

03/09/2025 15h44

Passageiros enfrentaram falta de luz em dois terminais do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã desta quarta-feira, 3. A interrupção aconteceu nos Terminais 2 e 3, destinados a voos domésticos e internacionais, respectivamente. O problema começou às 8h50, mas voos não chegaram a ser afetados.

A Gru Airport, concessionária que administra o aeroporto, diz que a queda de energia decorreu de manutenção programada e que os geradores foram acionados. "Por segurança, os geradores foram acionados e a energia está sendo restabelecida gradualmente", diz.

A EDP, distribuidora de energia elétrica que atende a região, informou que está prestando suporte técnico ao aeroporto.

De acordo com relatos em redes sociais, o incidente aconteceu quando havia muito movimento nos terminais. No momento do blecaute, o jogador de futebol americano Justin Herbert, do Los Angeles Chargers, desembarcava no terminal internacional. Internautas registraram o interior do terminal às escuras.

Em dezembro do ano passado, houve problemas de queda de energia causados pelas chuvas com fortes rajadas de vento que atingiram a região, afetando a operação do aeroporto. Na ocasião, sete voos foram desviados para outros aeroportos e quatro viagens foram canceladas.

Problema ocorreu em Congonhas na semana passada

No dia 26 de agosto, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, também registrou falta de energia, sem prejuízo para pousos e decolagens. A instabilidade durou cerca de uma hora, paralisando esteiras no check-in e deixando as instalações com pouca luminosidade.

À época, a Aena, concessionária do aeroporto, disse que a instabilidade começou às 14h47 e se estendeu até as 16h10. Os geradores foram acionados para garantir a operação dos equipamentos essenciais.

