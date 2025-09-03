Topo

Notícias

Osaka vence Muchova e já está nas semifinais do US Open

03/09/2025 23h25

A japonesa Naomi Osaka derrotou a tcheca Karolina Muchova na noite desta quarta-feira (3) e se classificou para sua primeira semifinal do US Open desde 2020, ficando a apenas dois passos de completar sua espetacular ressurreição no tênis. 

Osaka, 24ª colocada no ranking da WTA, derrotou Muchova (13ª) por 6-4 e 7-6 (7/3) pelas quartas de final femininas em Nova York. 

Após o último winner, a ex-número um do mundo se deteve por alguns segundos, visivelmente emocionada por chegar à sua primeira semifinal de um torneio do Grand Slam desde 2021. 

"Houve muito trabalho que vocês não viram", disse ela. "Isso é como um sonho se tornando realidade". 

Sua adversária desta quinta-feira será a americana Amanda Anisimova, que pela primeira vez vai disputar uma semifinal em Flushing Meadows. 

A outra semifinal terá a bielorrussa Aryna Sabalenka enfrentando sua vítima na final do ano passado, a americana Jessica Pegula. 

Assim como fez na brilhante vitória sobre Coco Gauff, Osaka mostrou mais uma vez nesta quarta-feira que recuperou seus poderes. 

Dominando com seu forehand devastador, Osaka manteve o controle do primeiro set até a quebra decisiva do game final.

Karolina Muchova sentia o peso de sua sequência extenuante, em que venceu quatro rounds e três sets, mas ainda quebrou duas vezes no segundo set e sacou com vantagem de 5-4, mas Osaka conseguiu forçar o tiebreak e encerrar a reação da tcheca. 

Muchova era a última representante da República Tcheca, que tinha três tenistas nas quartas de final pela primeira vez, e esperava completar um trio de semifinais consecutivas em Nova York. 

"Foi uma partida incrivelmente difícil. Ela é uma das melhores jogadoras do mundo", disse Osaka, que revelou uma pequena conta a acertar com sua oponente. 

"No ano passado, ela me venceu aqui quando eu estava usando uma das minhas melhores roupas. Então, fiquei muito chateada", disse Osaka, sorridente, que este ano chamou a atenção com um vestido roxo projetado para brilhar sob os holofotes de Flushing Meadows.

A japonesa de 27 anos está determinada a reativar sua sala de troféus, que está parada desde o Aberto da Austrália de 2021. 

Após o quarto título de Grand Slam, ela entrou em um período turbulento, durante o qual se afastou das quadras diversas vezes para cuidar de sua saúde mental. 

No início de 2024, Osaka retornou às competições após dar à luz, com resultados medíocres até o atual circuito norte-americano de quadra dura. 

Ela tem um histórico implacável nas fases finais de Grand Slams, tendo conquistado o título em todos os quatro torneios em que havia chegado às quartas de final.

gbv/cl/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Rússia diz que garantias de segurança desejadas pela Ucrânia são 'perigo' para Europa

STJ suspende decisão do TJ-PR e restabelece direitos de deputado do Paraná

Harvard obtém vitória contra Trump na Justiça dos EUA

Osaka vence Muchova e já está nas semifinais do US Open

BC rejeita compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB)

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia sua reeleição à AFP

Justiça dos EUA condena Google a pagar US$ 425 milhões por coleta fraudulenta de dados

Ex-presidente peruano Toledo recebe nova condenação por lavar dinheiro da Odebrecht

Funcionário da Petrobras morre após acidente em plataforma na Coreia do Sul

Governo Trump cortou ilegalmente financiamento de Harvard, decide juíza dos EUA

Tribunal peruano ordena a liberação do ex-presidente Vizcarra