Topo

Notícias

Onde assistir ao julgamento de Bolsonaro hoje (3)? Como ver STF ao vivo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 06h03

O Supremo Tribunal Federal deve voltar a analisar hoje (3) o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista. A sessão está marcada para as 9h e poderá ser acompanhada em tempo real pelo UOL (veja vídeo acima).

Como assistir ao 2º dia de julgamento de Bolsonaro no STF?

Sessões devem se estender até a próxima semana. O ministro do STF Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

  • 2/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 3/9 (quarta), às 9h (hoje)
  • 9/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 10/9 (quarta), às 9h
  • 12/9 (sexta), às 9h e às 14h

O julgamento será transmitido na íntegra pelo UOL. A audiência pode ser acompanhada ao vivo, a partir das 8h50, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar). A transmissão cobrirá toda a sessão e contará com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.

No primeiro dia, houve a leitura do relatório e a manifestação da PGR. Pela manhã, falaram o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República. À tarde, foi a vez das defesas iniciarem a apresentação de seus argumentos, que devem ser concluídos hoje.

Quais são as etapas do julgamento?

As audiências seguirão as seguintes etapas:

  1. Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resumiu tudo o que ocorreu no processo;
  2. Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresentou manifestação em que pediu a condenação de todos os réus por cinco crimes.
  3. Manifestação das defesas: Cada advogado tem uma hora para apresentar seus argumentos; a manifestação das defesas será feita na seguinte ordem: Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.
  4. Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.
  5. Voto dos demais ministros: A ordem é de antiguidade na Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o último a votar é o presidente, Cristiano Zanin.

Os réus do 'núcleo crucial'

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;
  3. Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;
  5. Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  6. Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo;
  7. Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;
  8. Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Julgamento de Bolsonaro no STF -- 2º dia

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Crianças a partir de 5 anos terão aulas de segurança com armas no Tennessee

Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista à sessão de hoje (3) no STF

Empresários brasileiros rebatem acusações comerciais dos EUA em audiência pública em Washington

Tribunal de apelações bloqueia uso de lei de 1798 por Trump para deportações

"Nada pode deter o crescimento da China", diz Xi Jinping em desfile militar ao lado de Putin e Kim Jong-un

'Nova política de vistos reflete exclusão', afirma advogada especializada em imigração nos EUA

UE inicia processo de ratificação de acordo com Mercosul apesar da relutância da França

Ataque aéreo russo deixa milhares sem energia elétrica na Ucrânia

EUA limitam envios de de ferramentas de fabricação de chips da TSMC para a China

Onde assistir ao julgamento de Bolsonaro hoje (3)? Como ver STF ao vivo

China exibe força militar com grande desfile em Pequim na presença de Putin e Kim Jong Un