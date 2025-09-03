Número de mortos sobe para 60 em acidente de barco na Nigéria, dizem autoridades

(Reuters) - Pelo menos 60 pessoas morreram e dezenas foram resgatadas depois que um barco que transportava mais de 100 passageiros virou no Estado de Níger, no centro-norte da Nigéria, disseram autoridades locais nesta quarta-feira.

A embarcação partiu de Tungan Sule, no distrito de Malale, na manhã de terça-feira, indo para Dugga para uma visita de condolências, quando bateu em um tronco de árvore submerso perto da comunidade de Gausawa, na área do governo local de Borgu.

Abdullahi Baba Ara, presidente da Área do Governo Local de Borgu, disse que o número de vítimas estava aumentando.

"O número de mortos no incidente com o barco subiu para 60", disse Baba Ara à Reuters. "Dez pessoas foram encontradas em estado grave e muitas ainda estão sendo procuradas."

Sa'adu Inuwa Muhammad, chefe do distrito de Shagumi, disse à Reuters que esteve no local logo após o acidente.

"Eu estive no local ontem. O barco transportava mais de 100 pessoas", disse Muhammad. "Conseguimos recuperar 31 cadáveres do rio. O barco também foi recuperado e removido."

Ele acrescentou que quatro vítimas foram enterradas na terça-feira, de acordo com os ritos islâmicos, e que mulheres e crianças constituíam a maioria dos mortos.

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Estado do Níger disse que a equipe de emergência e os mergulhadores locais estavam procurando as vítimas. A agência confirmou 29 mortes até o momento, com 50 resgates e duas pessoas desaparecidas. A agência disse que o barco estava sobrecarregado e colidiu com um tronco de árvore, fazendo com que ele virasse.

Acidentes com barcos são frequentes na Nigéria, especialmente durante a estação chuvosa, devido à falta de fiscalização de segurança, superlotação e uso de embarcações com manutenção precária.

(Reportagem de Ahmed Kingimi em Maiduguri e Ardo Hazzad em Bauchi)