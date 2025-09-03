'Nova política de vistos reflete exclusão', afirma advogada especializada em imigração nos EUA

As novas exigências da administração de Donald Trump para a emissão de vistos de viagem aos Estados Unidos entraram em vigor na terça-feira, 2 de setembro. Segundo a advogada Flavia Santos Lloyd, especialista em direitos dos imigrantes, o endurecimento das medidas de admissão no país revela, talvez, "a mentalidade de que nem todas as pessoas devem vir para os Estados Unidos".

Cleide Klock, correspondente da RFI em Los Angeles

A principal mudança a partir deste mês de setembro é que todos os cidadãos de países que precisam de visto, incluindo os brasileiros, deverão agendar uma entrevista presencial com um oficial consular, inclusive os menores de 14 e os maiores de 79 anos, que eram dispensados até agora.

Desde junho, o Departamento de Estado americano passou a solicitar para quem pedisse vistos de estudante e intercambista, manter públicas suas contas das redes sociais, "a fim de facilitar a verificação necessária".

"Nós estamos vivendo um momento nacionalista, em que o interior dos Estados Unidos é considerado mais importante do que outros países e do que as relações com outros países. Então, essa movimentação do Departamento de Estado é completamente consistente com a política interna e externa do governo americano", diz Flavia Lloyd.

"O valor maior do visto, o fato de as pessoas terem que ir para entrevistas, abrir a rede social e, se não estiver aberta, o caso não será aprovado, é uma movimentação de exclusão. Talvez a mentalidade seja que nem todas as pessoas devem vir para os Estados Unidos", pontua a advogada.

Posições políticas pesam em decisões de seleção

Com 23 anos de atuação na área de direito de imigração na Califórnia, Flavia Lloyd está preocupada com a atividade digital dos brasileiros, que estão habituados a manifestar livremente suas opiniões políticas nas redes sociais. Em um memorando publicado em julho, o Departamento de Estado americano, que é responsável pelos consulados e pelas embaixadas, informou sobre as novas diretrizes: "Vamos revisar as suas opiniões e, caso as suas opiniões não estejam alinhadas com o governo ou tenham um sentimento antiamericano ou alguma coisa que afete a política externa dos Estados Unidos, isso pode ser usado para a negação do visto".

No passado, essa verificação de comentários publicados nas redes era focada em terroristas, em pessoas suspeitas que manifestavam sentimentos negativos contra os EUA. De acordo com a advogada, a análise mais abrangente das opiniões de cada cidadão que quiser entrar nos Estados Unidos "é um grande divisor de águas" em comparação às práticas anteriores.

Flavia Lloyd constata que a comunicação da atual administração, mesmo para pessoas que possuem a cidadania americana, vistos de trabalho ou de residência, e que não cometeram crimes, provoca um grande sentimento de medo e insegurança. "Eu acho que a mensagem e a maneira como está sendo comunicada - 'olha, estamos abrindo uma unidade de desnaturalização, vamos tirar a cidadania das pessoas' - tem impacto para quem está no país e para quem está querendo vir para cá", afirma a jurista.

Revogação de visto

Em relação a pessoas que estão recebendo e-mails dizendo que o visto foi cancelado, Flavia Lloyd recorda que a prática de revogação de vistos sempre existiu, principalmente se estivesse relacionada a algum tipo de violação legal e histórico de criminalidade. Porém, a escala em que está ocorrendo atualmente é considerada inédita.

A advogada recomenda aos brasileiros que receberem este tipo de notificação "que tentem entender o que aconteceu, verificando o seu próprio perfil e de familiares nas redes sociais e outras fontes de informações públicas, para ver se vale a pena (ou não) reaplicar o pedido de visto".