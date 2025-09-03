Topo

Notícias

No Rio, Bope recebe verba de R$ 31,6 milhões para combate ao crime

03/09/2025 17h37

Para o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, a tropa de elite é responsável por exercer uma das funções mais importantes dentro da Polícia Militar.

"São melhorias de infraestrutura, como as viaturas semi-blindadas, renovação do armamento, aquisição de tecnologia de ponta, investimento em capacitação e treinamento da tropa. Reafirmamos nosso compromisso com a valorização do trabalho da Polícia Militar. A maior vitória não é a tomada de uma comunidade ou a apreensão de um fuzil. A maior vitória é cada vida salva."

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Acordei preocupado com a democracia', diz Haddad sobre Tarcísio e anistia

Comissário da NFL sinaliza possibilidade de show de Taylor Swift no Super Bowl

PSIU: Justiça suspende fim do limite de barulho para shows e grandes eventos em SP

Haddad: tomara que saída de União Brasil e PP do governo não seja por anistia

MP do Equador acusa ex-funcionários de Correa de homicídio de presidenciável

Haddad critica fala de Tarcísio de que não confia na Justiça e se diz preocupado com democracia

Messi ensaia despedida em casa diante de uma esperançosa Venezuela

Milei enfrenta problemas de segurança em atos partidários

Wall Street se beneficia de alta das ações tecnológicas

Itamaraty diz que não há brasileiros entre vítimas do acidente em Lisboa

Corte Especial do STJ confirma afastamento de governador do Tocantins