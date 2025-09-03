Topo

Notícias

Nasdaq propõe mudanças em padrão de listagem de empresas com novo requisito de capital mínimo

São Paulo

03/09/2025 22h44

A Nasdaq anunciou nesta quarta-feira mudanças em seus padrões de listagem para garantir a proteção dos investidores e integridade do mercado.

Entre as mudanças, a bolsa introduziu requisitos mais rigorosos para o capital mínimo em circulação e o capital levantado durante as ofertas públicas iniciais, além de procedimentos mais rigorosos de suspensão e exclusão de empresas que não atenderem aos padrões para listagem contínua.

Os padrões revisados incluem um valor mínimo de ações em circulação equivalente a US$ 15 milhões, aplicável a novas listagens na Nasdaq, de acordo com o padrão de lucro líquido.

A Nasdaq também adotará um processo acelerado para suspender e retirar ações de empresas com deficiência de listagem que também tenham um valor de mercado listado abaixo de US$ 5 milhões.

A bolsa também implementará um requisito mínimo de US$ 25 milhões em receitas de oferta pública para novas listagens de empresas que operam principalmente na China.

"A proteção do investidor e a integridade do mercado são fundamentais para a missão da Nasdaq", disse o vice-presidente executivo e diretor global de Relações Jurídicas, Riscos e Regulatórias, John Zecca.

As ações anunciadas hoje seguem a revisão proativa da atividade de negociação da Nasdaq, particularmente os padrões emergentes associados a potenciais esquemas de "pump and dump" (inflar e largar). "Pump and dump" é uma forma de fraude de valores mobiliários que envolve inflar artificialmente o preço de uma ação por meio de declarações positivas falsas e enganosas, a fim de vender as ações por um preço mais alto, o que posteriormente leva a uma queda dos ativos.

Em relação ao requisito mínimo de receita de oferta pública especificamente para empresas que operam principalmente na China, a Nasdaq levou em conta padrões anteriores definidos para "mercados restritivos", nos quais o Conselho de Supervisão de Contabilidade de Empresas Públicas (PCAOB) não consegue inspecionar os auditores.

A Nasdaq é uma bolsa de valores americana, conhecida por abrigar muitas empresas de tecnologia de ponta. É a segunda maior bolsa de valores do mundo em capitalização de mercado, logo atrás da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Fundada em 1971, a Nasdaq foi a primeira bolsa do mundo a operar de forma eletrônica, permitindo que negociações fossem realizadas mais rapidamente e com maior transparência.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia sua reeleição à AFP

Justiça dos EUA condena Google a pagar US$ 425 milhões por coleta fraudulenta de dados

Ex-presidente peruano Toledo recebe nova condenação por lavar dinheiro da Odebrecht

Funcionário da Petrobras morre após acidente em plataforma na Coreia do Sul

Governo Trump cortou ilegalmente financiamento de Harvard, decide juíza dos EUA

Tribunal peruano ordena a liberação do ex-presidente Vizcarra

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia reeleição (AFP)

'É fundamental' responsabilizar envolvidos na trama golpista, diz Gilmar

Moraes rebate denúncia de ex-assessor que o acusou de adulterar documentos

Número de mortos sobe para 60 em acidente de barco na Nigéria, dizem autoridades

Homem que matou gari pediu que esposa delegada desse arma errada à polícia