Nasdaq e S&P 500 sobem com alta da Alphabet e Apple e esperanças de corte de juros

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Os índices Nasdaq e S&P 500 fecharam em alta nesta quarta-feira, com um salto da Alphabet depois que um juiz dos Estados Unidos decidiu contra a separação da empresa controladora do Google e investidores otimistas quanto à possibilidade de o Federal Reserve cortar a taxa de juros este mês.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,49%, para 6.446,95 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 1,02%, para 21.496,05 pontos. O Dow Jones registrou variação negativa de 0,07%, para 45.262,17 pontos.