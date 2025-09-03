Topo

Notícias

MP do TCU pede suspensão do leilão do túnel Santos-Guarujá; pedido tende a ser indeferido

Brasília

03/09/2025 08h00

O subprocurador do Ministério Público do Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, apresentou nesta terça-feira, 2, uma representação para pedir a suspensão do leilão do túnel Santos-Guarujá, marcado para esta sexta-feira, 5. Segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o pedido deve ser indeferido.

O documento do MPTCU foi encaminhado para o ministro Bruno Dantas, relator do processo na Corte de Contas. Na representação, Furtado sugere a possibilidade de expandir o prazo para recebimento de propostas, buscando garantir maior concorrência. A entrega dos envelopes foi realizada na segunda-feira, dia 1º, com a confirmação de duas participantes, ambas estrangeiras.

O subprocurador defende que o TCU abra uma investigação sobre suposto favorecimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a grupos estrangeiros a partir de maior facilidade de acesso a financiamento. Essa alegação consta em matéria da Folha de S. Paulo, tendo sido o que embasou o pedido de Furtado.

Procurado pela reportagem, o BNDES não se manifestou.

Ao Broadcast, o subprocurador diz que observou com enorme preocupação o registro de reclamações de empresas brasileiras inicialmente interessadas na disputa, mas que desistiram alegando dificuldades na obtenção de financiamento. "Pedi que a Secretaria do TCU examine. Se houver aprovação dos técnicos por mais prazo, já seria uma vitória", afirma.

Um ministro consultado pela reportagem disse que o pedido pode receber um parecer da área técnica já nesta quarta-feira, 3. Ele afirmou que o documento precisará ter fatos mais robustos que apenas os já repercutidos pela imprensa, uma vez que são interpretados como subjetivos e em desalinhamento com a política padrão de financiamentos do BNDES.

Projeto

O túnel Santos-Guarujá é o maior projeto do Novo PAC, com previsão de R$ 6,8 bilhões em investimentos, dos quais R$ 5,1 bilhões virão de aportes públicos divididos igualmente entre a União e o Estado de São Paulo.

Atualmente, mais de 21 mil veículos cruzam diariamente as duas margens utilizando balsas e catraias, além de 7,7 mil ciclistas e 7,6 mil pedestres. Com a nova estrutura, a travessia será feita em poucos minutos, reduzindo filas e otimizando o fluxo logístico do Porto de Santos.

Toda a estrutura terá 1,5 quilômetros de extensão, sendo 870 metros submersa. Haverá três faixas de rolamento por sentido, com uma delas para a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O túnel também terá acesso para travessia de pedestres e ciclistas. A previsão é de que as obras sejam iniciadas ainda neste ano.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Drones, mísseis e armas a laser: o que a China revelou em seu desfile militar

Acordo comercial UE-Mercosul está indo na direção certa, diz ministro do Comércio da França

UE promete medidas de salvaguarda 'sólidas' no tratado com o Mercosul para proteger o setor agrícola 

Comissão Europeia valida acordo com Mercosul e o envia aos países membros

Autoridade dos Emirados Árabes Unidos adverte que planos de assentamento na Cisjordânia são "linha vermelha" para Abu Dhabi

Assistir TV Justiça ao vivo agora: veja dia 2 de julgamento no STF hoje (3)

Ao menos 21 mil crianças ficaram com deficiências desde o início da guerra em Gaza, diz ONU

China busca ultrapassar EUA como superpotência com ambições globais

Quase 100 corpos recuperados após deslizamento de terra no oeste do Sudão

PF cumpre ordem de afastamento de governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicas

TH Joias, deputado no Rio, é preso por tráfico e associação ao CV