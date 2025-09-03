Topo

Notícias

Motta indica presidente e relator de comissão especial para PEC da Segurança Pública

São Paulo

03/09/2025 18h18

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quarta-feira, 3, o deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA) como presidente da comissão especial criada para debater a PEC da Segurança Pública (PEC 18/25). O parlamentar Mendonça Filho (União-PE) foi designado como relator.

Por meio de suas redes sociais, Motta justificou que os dois têm "ampla experiência na área, o que garantirá um debate técnico e qualificado".

"A segurança pública é uma prioridade desta Casa e do povo brasileiro", afirmou também o presidente da Câmara.

A PEC é uma das principais propostas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o tema e aguardava a criação do colegiado desde julho, quando foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Na CCJ, o relator também foi Mendonça Filho.

Segundo aliados de Motta, a operação Carbono Oculto, deflagrada no fim de agosto contra a infiltração do crime organizado na economia formal do País, deu impulso à tramitação.

Agora, a PEC será analisada na comissão especial, que avaliará possíveis alterações no texto, antes de seguir para o Plenário.

A proposta amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e os fundos nacionais de financiamento do setor.

Ela também reforça a autonomia dos Estados no combate ao crime, o que foi uma demanda de governadores. No começo de julho, Mendonça Filho alterou a redação do governo ao retirar trecho que dava competência exclusiva à União para definir normas gerais de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário.

Na análise da CCJ, que decidiu sobre a admissibilidade do projeto, ele foi aprovado com 43 votos sim e 23 votos não. No PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, a rejeição foi unânime. Já no União Brasil, legenda de Mendonça Filho, quatro dos seis deputados presentes na comissão foram contrários.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

'Acordei preocupado com a democracia', diz Haddad sobre Tarcísio e anistia

Comissário da NFL sinaliza possibilidade de show de Taylor Swift no Super Bowl

PSIU: Justiça suspende fim do limite de barulho para shows e grandes eventos em SP

Haddad: tomara que saída de União Brasil e PP do governo não seja por anistia

MP do Equador acusa ex-funcionários de Correa de homicídio de presidenciável

Haddad critica fala de Tarcísio de que não confia na Justiça e se diz preocupado com democracia

Messi ensaia despedida em casa diante de uma esperançosa Venezuela

Milei enfrenta problemas de segurança em atos partidários

Wall Street se beneficia de alta das ações tecnológicas

Itamaraty diz que não há brasileiros entre vítimas do acidente em Lisboa

Corte Especial do STJ confirma afastamento de governador do Tocantins