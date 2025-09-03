Mortes de candidatos da AfD alimentam teorias conspiratórias na Alemanha - Sete integrantes do partido de ultradireita alemão candidatos em eleições municipais do estado da Renânia do Norte-Vestfália morreram durante a campanha. Para a polícia, não há suspeita de anormalidades.Membros e apoiadores do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) vêm estimulando teorias conspiratórias sobre a morte de sete de seus candidatos às eleições locais do estado de Renânia do Norte-Vestfália, que ocorrem no dia 14 de setembro.

O deputado federal Stephan Brandner, da AfD, foi um dos que levantaram suspeitas. "Do meu ponto de vista, é estatisticamente chocante e, no momento, difícil de explicar". A blogueira Alina Lipp, uma alemã que vive na Rússia conhecida por difundir desinformação pró-Kremlin, escreveu no X: "O que vocês acham, eles 'morreram' de forma intencional?"

A emissora pública alemã ARD reportou que veículos alemães identificados com a ultradireita também inflamaram essa narrativa. A plataforma NiUS falou em um "misterioso fenômeno eleitoral", e a revista Compact citou uma frase atribuída à co-presidente da AfD, Alice Weidel, segundo a qual ela teria dito: "O ódio contra a AfD está escalando, essas mortes são um chamado à ação".

O porta-voz de Weidel depois negou que ela tivesse dito essa frase. Mas, no último domingo, ela repostou no X uma mensagem do teórico da conspiração Stefan Homburg no qual ele afirma que a morte dos candidatos era "estatisticamente quase impossível".

Por outro lado, o deputado federal Kay Gottschalk, vice-líder da bancada do AfD no Bundestag (câmara baixa do Parlamento), tentou conter o alance das teorias de conspiração, dizendo não ver motivos de que as mortes não sejam uma coincidência. Até o momento, "essas suspeitas não se confirmam", afirmou ele a um podcast do site Politico.

A revista Compact foi classificada em 2021 como uma publicação extremista pela agência de inteligência interna da Alemanha por disseminar teorias da conspiração, propaganda antivacinação e conteúdo antissemita e islamofóbico, e chegou a ser banida pelo governo federal em 2024, mas conseguiu reverter a ordem na Justiça em junho passado. Outras teorias da conspiração também já serviram para alimentar a base de apoiadores da AfD.

Polícia não vê anormalidades

Para as autoridades policiais, não há indícios de que as mortes estejam conectadas ou tenham sido provocadas por uma conduta criminosa. Em cinco das mortes, nenhuma investigação foi iniciada pois elas ocorreram de forma natural, incluindo uma por ataque cardíaco, uma por falência dos rins e outra por suicídio. Em duas delas foi aberta uma investigação, mas nada de estranho foi encontrado até o momento.

Além disso, segundo a imprensa alemã, oito candidatos de outros partidos também morreram durante a campanha, numa demonstração que os episódios não estão restritos ao partido AfD, embora o partido concentre mais mortos que outras legendas.

O cientista político Norbert Kersting, da Universidade de Bonn, afirmou à emissora ARD que possivelmente o número de mortes pode ser uma decorrência da faixa etária dos candidatos da AfD. Segundo o portal alemão Welt, um deles tinha 80 anos e morreu após uma longa doença, dois tinham mais de 65 anos, um tinha 59 anos e um tinha 42 anos – a idade do sétimo é desconhecida.

A autoridade eleitoral de Renânia do Norte-Vestfália informou que tinha conhecimento de um total 15 candidatos de diversos partidos que haviam morrido durante a campanha, sem especificar as legendas.

A autoridade também disse que esse número não fugia do comum dos processos eleitorais anteriores, visto que há muitos assentos em disputa em todo o estado e milhares de candidatos aos cargos de prefeito e vereador.

No entanto, como os municípios não são obrigados a reportar casos de candidatos mortos, não há dados precisos e comparáveis com pleitos anteriores.

Renânia do Norte-Vestfália é o estado mais populoso da Alemanha, e as eleições escolherão representantes para 396 cidades e 31 distritos. Atualmente, o estado é governado por Hendrik Wüst, da conservadora União Democrata Cristã (CDU), mesmo partido do chanceler federal Friedrich Merz, em coalizão com o Partido Verde.

bl (ats)