Topo

Notícias

Ministra das Finanças britânica promete "controle rígido" no orçamento anual de 26 de novembro

03/09/2025 08h06

Por David Milliken

LONDRES (Reuters) - A ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, disse nesta quarta-feira que apresentará seu orçamento anual em 26 de novembro, com foco em manter um "controle rígido" dos gastos públicos para ajudar a reduzir a inflação e os custos dos empréstimos.

O anúncio da data do orçamento ocorre em um momento de renovado escrutínio do mercado financeiro sobre o Reino Unido, com preocupações sobre a capacidade de manter suas finanças sob controle, ajudando a elevar os custos de empréstimos de 20 e 30 anos ao seu nível mais alto desde 1998.

A inflação britânica também é a mais alta do G7, limitando o escopo do Banco da Inglaterra para cortar a taxa de juros.

"A economia britânica não está quebrada. Mas sei que ela não está funcionando bem o suficiente para os trabalhadores", disse Reeves em uma mensagem de vídeo.

"Precisamos reduzir a inflação e os custos dos empréstimos, mantendo um controle rígido dos gastos diários por meio de nossas regras fiscais inegociáveis", acrescentou.

O governo também quer dar continuidade às medidas para impulsionar o crescimento econômico.

Reeves e o primeiro-ministro Keir Starmer estão lutando para atender às crescentes demandas de gastos em um cenário de finanças públicas já sobrecarregadas, crescimento econômico fraco e promessas pré-eleitorais de não aumentar as taxas dos principais impostos.

A definição de seus planos para o próximo ano provavelmente envolverá a necessidade de Reeves encontrar outras maneiras de aumentar a receita tributária, já que ela pretende equilibrar os gastos com a receita tributária até 2029/30.

Em março, Reeves tinha pouco menos de 10 bilhões de libras de margem de manobra para atingir essa meta. Mas os economistas esperam que ela precise agora enfrentar um déficit de cerca de 20 bilhões de libras, devido ao crescimento fraco, aos altos custos de empréstimos e às reviravoltas nos planos de cortar a assistência social para os doentes de longa duração e os subsídios de combustível para os aposentados.

No orçamento do ano passado, Reeves aumentou os impostos em 40 bilhões de libras - o maior aumento em mais de 30 anos - algo que ela prometeu não repetir.

O novo orçamento será apresentado juntamente com uma atualização semestral das previsões de crescimento e empréstimos do Escritório para Responsabilidade Orçamentária.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Quaseo 100 corpos recuperados após deslizamento que destruiu povoado no Sudão

PF cumpre ordem de afastamento de governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicas

Deputado do Rio TH Joias é alvo de prisão por tráfico e associação ao CV

Transmissão TV Justiça ao vivo: assista ao dia 2 de julgamento de Bolsonaro

Países da UE que se opõem ao acordo com Mercosul não poderão bloqueá-lo, diz primeiro-ministro polonês

Rússia intensifica ataques à Ucrânia às vésperas de reunião entre Zelensky e líderes europeus em Paris

Governador é afastado em investigação sobre desvio de emendas em Tocantins

França precisa analisar salvaguardas propostas para acordo comercial do Mercosul, diz porta-voz do governo

Comissão Europeia 'ouviu as reservas' da França sobre acordo UE-Mercosul, segundo Paris

Xi Jinping projeta poder em desfile militar com Putin e Kim Jong Un

Paulo Figueiredo diz que anistia só vale se for 'ampla, geral e irrestrita'