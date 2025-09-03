Ministra das Finanças britânica promete "controle rígido" no orçamento anual de 26 de novembro

Por David Milliken

LONDRES (Reuters) - A ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, disse nesta quarta-feira que apresentará seu orçamento anual em 26 de novembro, com foco em manter um "controle rígido" dos gastos públicos para ajudar a reduzir a inflação e os custos dos empréstimos.

O anúncio da data do orçamento ocorre em um momento de renovado escrutínio do mercado financeiro sobre o Reino Unido, com preocupações sobre a capacidade de manter suas finanças sob controle, ajudando a elevar os custos de empréstimos de 20 e 30 anos ao seu nível mais alto desde 1998.

A inflação britânica também é a mais alta do G7, limitando o escopo do Banco da Inglaterra para cortar a taxa de juros.

"A economia britânica não está quebrada. Mas sei que ela não está funcionando bem o suficiente para os trabalhadores", disse Reeves em uma mensagem de vídeo.

"Precisamos reduzir a inflação e os custos dos empréstimos, mantendo um controle rígido dos gastos diários por meio de nossas regras fiscais inegociáveis", acrescentou.

O governo também quer dar continuidade às medidas para impulsionar o crescimento econômico.

Reeves e o primeiro-ministro Keir Starmer estão lutando para atender às crescentes demandas de gastos em um cenário de finanças públicas já sobrecarregadas, crescimento econômico fraco e promessas pré-eleitorais de não aumentar as taxas dos principais impostos.

A definição de seus planos para o próximo ano provavelmente envolverá a necessidade de Reeves encontrar outras maneiras de aumentar a receita tributária, já que ela pretende equilibrar os gastos com a receita tributária até 2029/30.

Em março, Reeves tinha pouco menos de 10 bilhões de libras de margem de manobra para atingir essa meta. Mas os economistas esperam que ela precise agora enfrentar um déficit de cerca de 20 bilhões de libras, devido ao crescimento fraco, aos altos custos de empréstimos e às reviravoltas nos planos de cortar a assistência social para os doentes de longa duração e os subsídios de combustível para os aposentados.

No orçamento do ano passado, Reeves aumentou os impostos em 40 bilhões de libras - o maior aumento em mais de 30 anos - algo que ela prometeu não repetir.

O novo orçamento será apresentado juntamente com uma atualização semestral das previsões de crescimento e empréstimos do Escritório para Responsabilidade Orçamentária.