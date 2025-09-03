Minério de ferro amplia ganhos com melhora de projeção de preços para 4º trimestre

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram pela segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira, com o Goldman Sachs elevando sua previsão de preço médio do insumo a US$95 a tonelada para o quarto trimestre deste ano, ante US$90 estimados anteriormente.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,71%, a 777 iuanes (US$108,63) a tonelada.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura subiu 0,39%, a US$102,85 a tonelada.

O Goldman Sachs manteve sua previsão de preço final para 2026 em US$80 a tonelada.

Embora os preços tenham se recuperado, a demanda de minério não mostrou sinais de melhora, disseram os analistas da corretora First Futures, sinalizando possíveis riscos baixista no curto prazo.

A demanda por minério de ferro foi limitada esta semana, uma vez que as siderúrgicas de Tangshan, principal centro de produção chinês, foram obrigadas a reduzir a produção para garantir uma melhor qualidade do ar para um desfile militar em Pequim, em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial.

A expectativa é de que o consumo do principal ingrediente de fabricação de aço se recupere após a remoção das restrições de produção a partir de 4 de setembro, disseram os analistas.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)