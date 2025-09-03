Mineradora St George vê maior potencial para mina de nióbio e terras raras em MG

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A mineradora australiana St George Mining publicou resultados de sondagens em seu Projeto Araxá, na cidade de mesmo nome em Minas Gerais, que apontam "grande possibilidade de aumento do potencial" de produção de nióbio e terras raras em sua mina, informou a companhia em nota ao mercado.

Novas sondagens feitas pela companhia identificaram teores de até 13,98% para terras raras e de até 7% para nióbio em intervalos longos e próximos da superfície, reforçando a qualidade da mineralização desde os níveis mais rasos.

Além disso, a companhia afirmou ter confirmado uma nova área com terras raras de alto teor há cerca de um quilômetro a leste do recurso atual, "com indícios de volume significativo de mineralização rasa". A St George adicionou que já iniciou novas atividades para confirmar os detalhes de continuidade e profundidade da nova descoberta.

"Esses primeiros resultados são animadores, a qualidade surpreendeu. Mostram que estamos no caminho certo para atualizar o potencial de produção do Projeto Araxá", disse o presidente executivo da St George, John Prineas, em nota.

O executivo destacou que a mineralização em Araxá começa na superfície e é de fácil escavação, o que favorece uma operação a céu aberto de baixo custo.

"Em um momento em que os investidores estão cada vez mais buscando projetos de terras raras e nióbio de qualidade, Araxá se destaca com vantagens."

Atualmente, a vida do projeto está estimada em cerca de 20 anos, mas será reavaliada com a ampliação dos recursos, segundo a companhia.

Antes das novas sondagens, dados indicavam que os recursos no Projeto Araxá somavam 40,6 milhões de toneladas de minério com 4,13% de terras raras e 41,2 milhões de toneladas de minério com 0,68% de nióbio, conforme a metodologia JORC, já divulgado anteriormente.

A companhia seguirá com trabalhos de perfuração e destacou acreditar que terá mais informações relevantes nas próximas semanas e meses.

Em declarações anteriores, a St George anunciou investimentos previstos de R$2 bilhões no ativo até 2027, quando planeja iniciar a produção.

