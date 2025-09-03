Milei enfrenta problemas de segurança em atos partidários

Um ato partidário que o presidente argentino Javier Milei lidera hoje virou alvo polêmica em torno de sua segurança. O evento será em um bairro da periferia da província de Buenos Aires, onde o governador opositor alertou para risco de violência.

O que aconteceu

O governador Axel Kicillof responsabilizou Milei por possíveis excessos. Ele pediu aos moradores de Moreno que não compareçam ao ato e se expressem apenas nas eleições. "Quero adverti-lo claramente: responsabilizo Milei por qualquer ato de desordem ou violência que possa ocorrer", disse na rede X o governador da província de Buenos Aires, o peronista Axel Kicillof, onde serão disputadas eleições legislativas no domingo.

Milei afirmou que corre risco de ser assassinado. Segundo ele, opositores tentam desestabilizar o governo com ataques políticos, econômicos e pessoais. "É no tudo ou nada e isso implica desde tentar destruir o programa econômico no Congresso a fazer manifestações violentas na rua ou tentar me matar", disse Milei ao podcast francês 21 News.

Eleições vão testar a popularidade de Milei. O presidente enfrentará as urnas no domingo, na província de Buenos Aires, e novamente em outubro, nas legislativas nacionais.

Manifestantes atacaram Milei a pedradas na semana passada. O presidente precisou ser retirado de uma caravana partidária na periferia de Buenos Aires, que tinha efetivo policial reduzido.

Presidente argentino atravessa o pior momento em seus 21 meses de governo. Denúncias de corrupção que atingem sua irmã e secretária-geral da Presidência, Karina Milei.

Karina foi citada em denúncias de corrupção. Áudios apontam que ela teria cobrado porcentagem em contratos da Andis (Agência Nacional de Deficiência).

Áudios são atribuídos ao ex-titular da agencia. Diego Spagnuolo foi demitido pelo governo quando o escândalo veio à tona, atribuem a Karina Milei a cobrança de 3% destes pagamentos.

Juiz determinou na segunda-feira que a difusão dos áudios de Karina fosse interrompida. A medida foi condenada pela organização Repórteres sem Fronteiras como "uma grave ameaça à liberdade de imprensa".

*Com informações da AFP