Microfone flagra Putin e Xi discutindo imortalidade humana e transplante de órgãos

Quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, caminhou lado a lado com o presidente da China, Xi Jinping, hoje, um microfone os flagrou discutindo transplantes de órgãos e a possibilidade de os seres humanos viverem até os 150 anos de idade.

O momento ocorreu enquanto Putin e Xi caminhavam com Kim Jong Un, da Coreia do Norte, à frente de uma delegação de mais de duas dúzias de líderes estrangeiros para assistir a um desfile militar em Pequim, marcando o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

O momento foi captado pela transmissão ao vivo fornecida pela emissora estatal chinesa CCTV para outras mídias, incluindo a emissora estatal chinesa CGTN, AP e Reuters. A administração de rádio e TV da China disse que a cobertura do evento pela CCTV foi vista 1,9 bilhão de vezes on-line e por mais de 400 milhões na TV.

Enquanto Putin e Xi caminhavam em direção à tribuna na Praça da Paz Celestial, onde assistiram ao desfile com Kim, o tradutor de Putin pôde ser ouvido dizendo em chinês: "A biotecnologia está se desenvolvendo continuamente".

O tradutor acrescentou, após uma passagem inaudível, que "os órgãos humanos podem ser continuamente transplantados. Quanto mais você vive, mais jovem você se torna, e (você pode) até mesmo alcançar a imortalidade".

Em resposta, Xi, que estava fora da câmera, pode ser ouvido respondendo em chinês: "Alguns preveem que, neste século, os seres humanos poderão viver até os 150 anos de idade".

Kim estava sorrindo e olhando na direção de Putin e Xi, mas não ficou claro se a conversa estava sendo traduzida para ele. Não é possível ouvir Putin falando claramente em russo no clipe da CCTV.

O governo russo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Ministério das Relações Exteriores da China e a CCTV não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Quando Xi começou a falar, o vídeo foi cortado para uma imagem ampla da Praça da Paz Celestial e o áudio sumiu.

Pouco mais de 30 segundos depois, Xi, Putin e Kim reapareceram na câmera enquanto caminhavam pelos degraus em direção à plataforma de observação do desfile.

No evento, Xi disse a uma multidão de mais de 50 mil espectadores que o mundo enfrenta uma escolha de "paz ou guerra" enquanto inspecionava tropas e equipamentos militares de última geração, incluindo mísseis hipersônicos e drones navais.

Putin chegou à China no domingo para participar de uma cúpula organizada por Pequim que reuniu mais de 20 líderes de países não ocidentais, incluindo o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Putin e Xi assinaram mais de 20 acordos, desde energia até inteligência artificial, e concordaram em construir um novo e importante gasoduto, sem anunciar detalhes importantes sobre o financiamento ou o preço do gás que seria enviado à China.