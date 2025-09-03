Mercado de transferências internacionais dispara a um ano da Copa do Mundo

Topo

03/09/2025 12h06

O mercado de transferências internacionais disparou durante a última janela no futebol masculino (entre 1º de junho e 2 de setembro), batendo recorde a um ano da Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que confirmou os crescentes investimentos no futebol feminino.

Segundo um relatório publicado pela Fifa nesta quarta-feira (3), os clubes gastaram no total US$ 9,760 bilhões (R$ 53,361 bilhões na cotação atual) para contratar jogadores que atuassem em outros países, aproximadamente 50% mais do que durante a mesma janela de 2024 e muito acima do recorde anterior de 2023 (US$ 7,430 bilhões/R$ 40,622 milhões).

"No futebol profissional masculino foram quase 12 mil transferências internacionais - um novo recorde - durante o período de inscrição de meio de ano em 2025", revelou a Fifa.

A Premier League, onde o Liverpool se destacou ao contratar Florian Wirtz, Hugo Ekitike e Alexander Isak, continua amplamente no topo da lista de compradores com US$ 3,190 bilhões (R$ 17,441 bilhões) gastos.

Em um estudo publicado na terça-feira, horas depois do fechamento da janela de transferências, a empresa de auditoria Deloitte aumentou esse número para US$ 4 bilhões (R$ 21,869 bilhões).

Atrás da Inglaterra vem a Alemanha (US$ 980 milhões/R$ 5,358 bilhões), à frente de Itália (US$ 950 milhões/R$ 5,194 bilhões), França (US$ 730 milhões/R$ 3,991 bilhões) e Espanha (US$ 666 milhões/R$ 3,641).

A Arábia Saudita está em sexto lugar, depois de ter alcançado a segunda posição em 2023, quando passou a fazer grandes investimentos no futebol.

A Inglaterra também lidera a lista de vencedores (US$ 1,550 bilhão arrecadado/R$ 8,444 bilhões), seguida de perto por França  (US$ 1,270 bilhão/R$ 6,918 bilhões) e Alemanha (US$ 1,250 bilhão/R$ 6,809 bilhões), cujos modelos econômicos estão tradicionalmente voltados para a formação e valorização de jogadores jovens. 

No futebol feminino, com números muito inferiores, o mercado continua sua progressão com um aumento de 80% em comparação com o mesmo período de 2024, alcançando US$ 12,3 milhões (R$ 67 milhões) em transferências, dos quais mais de US$ 4 milhões (R$ 21,7 milhões) foram gastos por clubes dos Estados Unidos.

