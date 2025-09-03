Menino tem a perna quebrada durante briga em creche de SP; MP investiga

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), por meio da Promotoria de Justiça de Peruíbe, investiga um incidente em uma creche do município do litoral paulista. O caso ocorreu na quinta-feira passada, 28. Na ocasião, uma criança teve a perna fraturada após brigar com outro aluno da unidade de ensino.

Procurada, a Prefeitura de Peruíbe, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, disse que acompanha de perto situação envolvendo o aluno da EMEI Jardim Veneza.

"A Secretaria de Educação já instaurou apuração interna, com solicitação de imagens e registros da unidade, além de contato direto com a família, que teve a transferência do aluno atendida conforme solicitado", disse a gestão municipal.

Caso seja constatada qualquer omissão ou responsabilidade, todas as medidas cabíveis serão tomadas, de acordo com a prefeitura.

Segundo o MPSP, a criança foi atendida na UPA 24h de Peruíbe no mesmo dia do ocorrido e, posteriormente, encaminhada para acompanhamento especializado.

"Documentos médicos anexados à investigação confirmam que o menino sofreu uma fratura de tíbia (ruptura do osso da canela)", disse o órgão.

A Prefeitura de Peruíbe confirma que a criança foi atendida na UPA de Peruíbe na quinta-feira passada, quando foram identificadas as fraturas.

"A UPA de Peruíbe é de Porte 1 e não tem obrigatoriedade de manter ortopedista de plantão, embora o município disponibilize o especialista em mais de 70% do tempo. Nesses casos, a orientação é internar o paciente e solicitar vaga pelo sistema estadual de transferência", disse o município.

Ainda conforme a gestão municipal, a mãe optou por conduzir a criança meios próprios. "No dia 30, retornou ao UPA já com imobilização, recebeu acompanhamento pediátrico e posteriormente ortopédico, e segue em acompanhamento médico no município", disse.

O Conselho Tutelar também foi acionado e realiza os encaminhamentos necessários, respeitando o sigilo que envolve casos de crianças e adolescentes.

A promotoria requisitou as seguintes informações e providências:

- EMEI Jardim Veneza: informações sobre o ocorrido, o relatório de atendimento à criança, a identificação dos servidores responsáveis e o protocolo de atendimento a emergências da unidade;

- Secretaria Municipal de Educação de Peruíbe: esclarecimentos sobre a supervisão e fiscalização das unidades escolares quanto a atendimentos de urgência e emergência;

- Conselho Tutelar de Peruíbe: o caso foi encaminhado para ciência e providências dentro de sua área de competência.

"O MPSP busca esclarecer a possível violação dos direitos da criança, especialmente em relação à sua integridade física e ao dever de cuidado por parte da instituição de ensino", afirma.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, na ocasião, a equipe da Delegacia de Peruíbe atendeu prontamente a mãe da criança, que relatou um desentendimento entre alunos em uma escola, sem menção a qualquer agressão.

"Após avaliar as informações prestadas, a equipe orientou a mãe a formalizar reclamação sobre a conduta da escola junto à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Tutelar", disse a SSP.

Até o momento, não foi localizado nenhum registro realizado de forma online com as informações da reportagem.