Mendonça é sorteado relator de pedido que tenta barrar processo do golpe

A defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, um dos indiciados pela PF (Polícia Federal) no inquérito da trama golpista, pediu o habeas-corpus do militar. O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi sorteado relator da petição.

O que aconteceu

Defesa pediu a suspensão da ação penal na qual o militar é réu. No pedido, protocolado na última quarta-feira (27), os advogados alegam "excesso de prazo" e "constrangimento ilegal". Segundo eles, há "nulidades processuais insanáveis, flagrante excesso de prazo da prisão preventiva e manifesta ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar".

André Mendonça foi sorteado relator do caso. A distribuição do processo foi feita já na última quinta-feira (28), e agora a petição de soltura do militar será analisada pelo ministro.

Advogados falam em "graves contradições, omissões e inverdades" na delação de Mauro Cid. Para eles, o acordo que levou à colaboração do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser anulado e o processo suspenso.

Defesa afirma que Ferreira Lima, preso desde 2024, não representa risco ao andamento do processo. "Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva exige contemporaneidade entre os fatos e os fundamentos que a embasam. Em outras palavras, é indispensável que haja indícios atuais e concretos de que o agente, em liberdade, represente risco ao processo penal ou à sociedade", diz o pedido.

O tenente-coronel será julgado com o núcleo 3 da trama golpista no STF. Esse grupo é composto por um policial federal e oito militares (membros das forças especiais do Exército) acusados de planejar formas concretas de efetivar o golpe.

Hélio Ferreira Lima é acusado de ser o responsável por elaborar o plano "Punhal Verde Amarelo". O esquema previa o assassinato do presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

O tenente-coronel é acusado de também ter monitorado o então presidente eleito, seu vice e o ministro do STF. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), as ações faziam parte do plano de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota nas eleições de 2022.

Ferreira Lima era oficial das Forças Especiais do Exército, grupo de elite conhecido como "kids pretos". O tenente-coronel foi preso preventivamente na Operação Contragolpe, em novembro de 2024.

A denúncia afirma que o grupo promoveu "ações táticas" para convencer e pressionar o alto comando do Exército a aderir ao golpe. Uma delas seria a "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro", manifesto divulgado após o segundo turno das eleições de 2022 com críticas ao Poder Judiciário e referências à "insegurança jurídica e instabilidade política e social no País".