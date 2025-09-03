Topo

Notícias

Membro do Fed reforça importância da independência do BC, em meio a ataques da Casa Branca

São Paulo

03/09/2025 15h45

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, reforçou a importância da independência da autoridade monetária, em meio aos esforços da Casa Branca para demitir a diretora Lisa Cook. Em evento do Peterson Institute for International Economics (PIIE), Musalem explicou que a estrutura do Fed foi desenhada de forma a blindá-lo de interferências do debate político. A instituição continua focada na obrigação de atender o mandato duplo, garantiu o dirigente.

Musalem, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), destacou que a independência do banco central é muito importante para a estabilidade econômica, além de produzir resultados melhores em controlar a inflação e ancorar as expectativas.

O Fed, porém, não escolhe os mandatos, apenas como conduzirá a política monetária para alcança-los, acrescentou.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

3 plantas que atraem escorpiões e exigem cuidado no jardim de casa

Estado da Flórida planeja acabar exigências de vacinação, inclusive para escolas

Gleisi comenta saída da federação União Progressista do governo: 'Ninguém é obrigado a ficar'

Justiça derruba decreto municipal que proíbe moto por app em São Paulo

Grupo Estado Islâmico reivindica atentado suicida em comício no Paquistão

Trump diz que pode enviar tropas para Nova Orleans e Louisiana para combate ao crime

"Acontecerá novamente", diz Rubio sobre ataque americano a suposto barco de narcotraficantes

Cisjordânia vive escalada de tensões com Israel dias antes de possível oficialização do Estado palestino

Passageiros enfrentam falta de luz no Aeroporto de Guarulhos, em SP

Acidente de funicular deixa vários mortos e feridos graves em Lisboa, afirma presidente português

Califórnia, Oregon e Washington formam aliança de saúde em meio a tensões federais sobre vacinas