Membro do Fed diz que política monetária está no lugar certo e alerta para riscos no mercado de trabalho

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de St. Louis, Alberto Musalem, disse nesta quarta-feira que a política monetária do banco central dos EUA está no lugar certo, considerando os dados econômicos atuais.

Os comentários de Musalem não deram um sinal claro sobre se ele apoia um corte na taxa de juros este mês.

"A atual configuração modestamente restritiva da taxa básica de juros é consistente com o mercado de trabalho de pleno emprego atual e com a inflação básica quase um ponto percentual acima da meta de 2% do Fed", disse Musalem no texto de um discurso a ser proferido em um evento no Peterson Institute for International Economics.

Olhando para o futuro, Musalem indicou que precisa de mais dados para decidir para onde ele acredita que a política monetária deve ir.

"Continuarei atualizando minha perspectiva e minha avaliação do equilíbrio de riscos para buscar um caminho futuro para as taxas de juros que melhor posicione a política monetária para alcançar e manter o máximo de emprego e estabilidade de preços para todos os americanos", disse.

Musalem falou antes da reunião de política monetária do Fed de 16 a 17 de setembro, quando se espera que o banco central corte sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, em relação à faixa atual de 4,25% a 4,50%. O presidente do Fed, Jerome Powell, indicou no final do mês passado que tal medida era possível.

A justificativa para o corte das taxas se baseia em preocupações de que o mercado de trabalho corre o risco de um enfraquecimento significativo, mesmo com a inflação permanecendo acima da meta de 2% do Fed e provavelmente piorando devido às tarifas de importação impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O governo dos EUA deve divulgar na sexta-feira seu relatório mensal de emprego, que será acompanhado de perto e fornecerá aos membros do Fed dados cruciais antes da decisão sobre as taxas.

No entanto, várias autoridades do Fed demonstraram ceticismo nas últimas semanas quanto à necessidade de cortar as taxas, dado o atual nível de inflação na economia.

Em seus comentários, Musalem explicou que o Fed precisará equilibrar seus mandatos de emprego e inflação daqui para frente. Ele afirmou que o mercado de trabalho está em pleno emprego neste momento, mas acrescentou: "Espero que o mercado de trabalho esfrie gradualmente e permaneça próximo do pleno emprego, com riscos de queda."

Musalem também disse que uma variedade de aumentos nas medidas subjacentes de desemprego, bem como revisões recentes para baixo nos dados, "aumentaram ainda mais minha percepção de riscos negativos para o mercado de trabalho".

Quanto à perspectiva de inflação, Musalem disse que as tarifas provavelmente representarão uma tempestade passageira para a economia, com o impacto do aumento dos impostos de importação afetando a economia nos próximos dois a três trimestres.

"O impacto na inflação desaparecerá depois disso", disse Musalem, acrescentando que "o crescimento real do PIB abaixo da tendência e as expectativas estáveis de inflação a longo prazo devem limitar a persistência da inflação".

Musalem também afirmou que a meta de inflação do Fed está próxima. "Espero que a inflação retome a convergência para 2% no segundo semestre de 2026", disse ele, observando que há "uma possibilidade razoável de que a inflação acima da meta possa ser mais persistente".

(Reportagem de Michael S. Derby)