'Medida precipitada', diz governador do TO sobre decisão de afastá-lo

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), classificou como "precipitada" a determinação do STJ (Superior Tribunal de Justiça) de afastá-lo do cargo por seis meses. Barbosa é suspeito de participar de um esquema de desvio de recursos públicos durante a pandemia de covid-19.

O que aconteceu

Barbosa afirmou que não há conclusão de participação dele nos crimes. Em nota enviada ao UOL, o governador declarou que a investigação da PF ainda está em andamento. "Sem conclusão definitiva sobre qualquer responsabilidade da minha parte", disse.

Governador afirmou que vai acionar os meios jurídicos para voltar ao cargo. Barbosa classificou afastamento como "injustiça". "Reforço que, por minha determinação, a Procuradoria-Geral do Estado e a Controladoria-Geral do Estado instauraram auditoria sobre os contratos mencionados e encaminharam integralmente as informações às autoridades competentes."

Além dessa providência já em curso, acionarei os meios jurídicos necessários para reassumir o cargo de governador do Tocantins, comprovar a legalidade dos meus atos e enfrentar essa injustiça, assegurando a estabilidade do Estado e a continuidade dos serviços à população. É importante ressaltar que o pagamento das cestas básicas, objeto da investigação, ocorreu entre 2020 e 2021, ainda na gestão anterior, quando eu exercia o cargo de vice-governador e não era ordenador de despesa.

Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins

O que aconteceu

Afastamento de seis meses foi determinado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). Segundo apurou o UOL, a decisão do ministro Mauro Campbell Marques será julgada ainda hoje na Corte Especial do STJ —os 15 ministros mais antigos do tribunal irão avaliar se Barbosa segue afastado do cargo. A Corte Especial julga as ações penais contra governadores e outras autoridades.

Primeira-dama também foi afastada de cargo do governo. Karynne Sotero Campos deixará a Secretaria Extraordinária de Participações Sociais por seis meses. De acordo com a PF, com o apoio de servidores públicos, empresários e deputados estaduais, ela e o marido instituíram no governo do Tocantins um amplo esquema de desvio de recursos públicos.

Investigações indicam um esquema de desvio de recursos públicos entre 2020 e 2021. Segundo a PF, os suspeitos teriam aproveitado o estado de emergência em saúde pública para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas. Os inquéritos tramitam sob sigilo no STJ.

Mais de 200 policiais federais cumprem 51 mandados de busca e apreensão. PF investiga uso de emendas parlamentares e vantagens recebidas por agentes públicos e políticos. O Palácio do Araguaia, sede do governo do Tocantins, e a Assembleia Legislativa são alguns dos lugares onde as buscas acontecem.

Foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para cestas básicas e frangos congelados, de acordo com a PF. O prejuízo estimado aos cofres públicos supera R$ 73 milhões, conforme apuração.

Os valores desviados foram ocultados por meio da construção de empreendimentos de luxo. Além disso, houve compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos no esquema.

Alvo da PF em 2024

Barbosa já havia sido alvo da PF na primeira fase da operação, em agosto de 2024. Na época, afirmou ao UOL que havia recebido a operação com "surpresa", mas também com "tranquilidade". Barbosa disse que não era ordenador de nenhuma despesa relacionada ao programa de cestas básicas no período da pandemia e está "confiante" de sua inocência.

Operação recebeu o nome de Fames-19. A identificação faz referência à insegurança alimentar ocasionada pela pandemia. Fames significa fome em latim, e 19 faz alusão ao período pandêmico.