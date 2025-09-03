Médica que raptou bebê em hospital é demitida de universidade federal em MG

A médica Claudia Soares Alves, investigada por raptar um recém-nascido de dentro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, foi demitida do cargo de professora que ocupava na instituição.

Claudia era professora concursada da instituição e estava há três meses no cargo quando raptou o recém-nascido no hospital da UFU. Ela foi desligada oficialmente da instituição no dia 1º de setembro, mas a demissão foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União.

Por ser uma servidora concursada, Claudia só poderia ser demitida por justa causa. Universidade alegou que ela manteve conduta incompatível com a moralidade administrativa e fez uso do cargo que ocupava na instituição para proveito pessoal.

Médica com especialização em neurologia foi aprovada em primeiro lugar no concurso da UFU. Ela foi empossada em maio de 2024 e estava há poucos meses no cargo quando raptou a criança no hospital universitário.

UFU explicou que adotou as medidas cabíveis à instituição. Por meio de nota, a universidade disse que instaurou procedimento para investigar a conduta de Claudia, com o direito à defesa da servidora e, ao final da investigação administrativa, optou por sua exoneração "pela inobservância de normas legais e regulamentares e por manter conduta incompatível com a moralidade administrativa".

Claudia não pode recorrer da decisão tomada pela UFU. Isso porque ela ainda estava no período de estágio probatório, que dura três anos a partir da data de posse.

Recém-nascida foi sequestrada em julho de 2024. A bebê havia nascido por volta das 21 h na maternidade do HC-UFU (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia) e foi raptada com poucas horas de vida.

Médica estava paramentada, usou nome falso e se passou por pediatra. Câmeras registraram o momento em que ela chegou de carro em frente ao HC-UFU, desceu do veículo usando jaleco, touca, máscara, luvas de borracha, mochila amarela nas costas e tinha um crachá da Universidade.

Bebê foi colocada em mochila. Polícia inferiu que a recém-nascida foi sequestrada e colocada na bolsa que a médica carregava, na saída do hospital.

Policiais encontraram empregada doméstica cuidando de recém-nascida. Quando os agentes chegaram à casa da médica, Cláudia havia saído para fazer compras. Polícia Civil encontrou a bebê com mulher que trabalha com a médica há quatro anos. A trabalhadora disse que se assustou ao ver a recém-nascida na casa e não acreditou que a menina fosse filha da patroa, mas seguiu suas tarefas normalmente.

Policiais encontraram enxoval para bebê no carro da médica. Quando Cláudia chegou em casa, havia peças novas, fraldas, banheira e até piscina infantil. Para a Polícia Civil, ela justificou que o enxoval era um presente para sua empregada doméstica, que está grávida.

Recém-nascida foi devolvida à família. Um vídeo mostra o momento em que a mãe e o pai reencontram a filha. Emocionada, Natalia Rodrigues segura a filha e agradece aos profissionais que resgataram a bebê.

Defesa diz que ela tem transtorno bipolar. Advogado argumenta que Cláudia estava em crise psicótica no momento dos fatos e não tinha capacidade de discernir sobre o que estava fazendo. Ela chegou a ficar presa por oito meses, mas está em liberdade desde março deste ano.