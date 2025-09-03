Maierovitch: Cármen Lúcia desrespeitou advogados com bronca fora de hora

A atuação da ministra Cármen Lúcia no primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro foi criticada pelo jurista e colunista do UOL Wálter Mairovitch no UOL News, do Canal UOL. Para ele, a ministra se dirigiu a um advogado em um momento inadequado durante a sessão, para defender o sistema de voto brasileiro.

Cármen Lúcia integra a Primeira Turma do STF, responsável pelo julgamento histórico do ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

O que foi dito, foi necessário. Mas o problema, e isso é sério, é que a estrela de xerife acabou pesando. É evidente que estava fora de hora. Se fosse outro advogado, poderia abandonar o plenário. Foi um desrespeito à classe de advogados. Ela falou fora de hora. Wálter Mairovitch, jurista

Carmem Lúcia censurou defensor em sustentação oral. Absurdo. Esqueceu não existir hierarquia entre ministro-juiz e advogados-defensores. Sua discordância deveria ser expressa no voto. Só ali. Deu uma de professora, fora de hora e isto foi constrangedor. A estrela de xerife brilhou autoritarismo, arbitrariedade. Wálter Mairovitch

