Maierovitch: Pressa de Moraes vira arma da defesa de Bolsonaro

A defesa de Jair Bolsonaro alegou nulidades e cerceamento de defesa no julgamento da trama golpista, o que, segundo o jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch, evidencia o custo da pressão para apressar o processo, conforme analisou no UOL News, do Canal UOL. Para o colunista, a rapidez pode comprometer direitos constitucionais.

No segundo dia de julgamento no STF, os advogados do ex-presidente argumentaram que o ritmo acelerado, prejudicou o acesso integral à documentação, levantando dúvidas sobre a validade do processo.

A prisão gerou esse apressamento, porque se tratava de réu preso, com prazos menores, mas houve precipitação. E julgar rapidamente teria um preço. Cansamos de dizer aqui. E qual é o preço? Foi estampado na fala do defensor técnico do Bolsonaro. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Estamos falando de nulidade, não estamos falando se aconteceu ou não o golpe, estamos falando de questão processual. Teve nulidade? Ora, advogado tem ampla defesa, é uma garantia, está na Constituição. Como é que se pode subtrair, tirar ou não oferecer tudo o que foi apurado. A defesa é ampla, tá na Constituição. Não pode ser cerceada. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O jurista reforçou que a defesa apontou com precisão a ausência de acesso a documentos, situação que, segundo ele, caracteriza cerceamento processual e pode gerar questionamentos futuros.

E como bem colocou o advogado, o defensor técnico, e com muita calma, com muita precisão, nós já falamos isso, com muita precisão, mostrou que não teve acesso, que a defesa foi cerceada. Então, esse cerceamento de defesa, que não tem nada a ver com mérito, é questão processual, esse cerceamento de defesa, repetindo o que já disse e o que já escrevi, ocorreu. Não há dúvida. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

'Delação só vale se houver prova', diz Maierovitch

As delações premiadas e provas testemunhais são centrais no julgamento, mas sua validade depende de confirmação por outros elementos, avaliou Wálter Maierovitch. A defesa tenta anular acordos de colaboração, enquanto a acusação aponta que os relatos de Mauro Cid e de comandantes militares respaldam a acusação de tentativa de golpe.

Agora, com relação à delação. A delação é muito clara. Ela é prestável naquilo que ela confirmada por outras provas. Ora, a delação com relação ao golpe foi confirmada pelo testemunho de dois comandantes que estiveram lá e cujo início da execução começaram a partir do momento que eles foram informados. Olha, vai ter o golpe. E onde é que está a violência nisso? Foram convocados para levar o quê? Flores? Não, armas. Impor o golpe, pela força. Wálter Maierovitch

