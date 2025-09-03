Maduro não soltou presos políticos nem renunciou; discurso era de 1902

Um vídeo que circula nas redes sociais engana ao dizer que o ditador venezuelano Nicolás Maduro anunciou a libertação de presos políticos, assim como teria indicado que irá renunciar.

O vídeo com a fala de Maduro é de 2022. Na ocasião, ele leu um discurso de 1902 do ex-presidente da Venezuela Cipriano Castro.

O que diz o post

Maduro aparece lendo um discurso no qual diz em espanhol: "Abro as portas de todas as prisões da República aos presos políticos que ali permanecem". Na sequência ele afirma: "Estou pronto para me aposentar e voltar à minha vida privada. Minha espada permanecerá sempre, é claro, a serviço da República. Tenho certeza de que me retiro satisfeito, sem a nostalgia do poder, porque minha maior aspiração é ver meu país grande, próspero e feliz."

Sobre o vídeo está escrito: "URGENTE: Narcoditador Nicolas Maduro manda soltar todos os presos políticos na Venezuela e sugere sua renuncia da 'Presidência do País'."

Por que é falso

Vídeo é de 22 agosto de 2022. O UOL Confere localizou a gravação original por meio de busca reversa. O registro foi feito durante um evento chamado "Ato em defesa da soberania e da paz".

Maduro leu um discurso de 1902 do ex-presidente Cipriano Castro. Na gravação completa, é possível ouvir o ditador explicando o conteúdo do texto lido: "Vou ler a proclamação de Cipriano Castro, porque acredito que esta proclamação, que muitos de nós estudamos no ensino fundamental ou no ensino médio, fala perfeitamente hoje aos venezuelanos e venezuelanas desta época". Em seguida, ele cita a data do documento (aqui): "Caracas, 9 de dezembro de 1902".(veja aqui e abaixo).

Maduro não libertou opositores e continua no cargo. Segundo a ONG Foro Penal, atualmente há 822 presos políticos na Venezuela, incluindo militares, mulheres e até adolescentes (aqui). Em agosto, o regime libertou 13 presos políticos (aqui), mas não há relação com o discurso de três anos atrás. O ditador se mantém no poder e não há nenhuma notícia sobre uma possível renúncia (aqui). No mês passado, o UOL Confere já desmentiu um vídeo em que Maduro supostamente anunciava sua renúncia (aqui).

Tensão entre EUA e Venezuela cresceu nas últimas semanas. Sob o argumento de combater o tráfico de drogas em águas internacionais, o governo de Donald Trump enviou três navios militares à costa da Venezuela (aqui). Em resposta, Maduro convocou 4,5 milhões de milicianos "para defender o território, a soberania e a paz" da Venezuela (aqui). O país também anunciou que patrulhará sua região costeira com drones e navios da Marinha (aqui). Ontem, Trump disse que os Estados Unidos atingiram um barco venezuelano envolvido em tráfico de drogas matando 11 pessoas (aqui). A Venezuela reagiu dizendo que o vídeo da suposta ação foi feito com inteligência artificial (aqui). Recentemente, os EUA oferecem US$ 50 milhões de recompensa para quem fornecer informações que ajudem a prender Maduro por tráfico de drogas. O valor é o dobro do oferecido pela captura de Osama bin Laden em 2001 (aqui).

