Lula almoça com Alcolumbre e ministros do União após anúncio de desembarque

Presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) - MATEUS BONOMI/ESTADÃO CONTEÚDO
Presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) Imagem: MATEUS BONOMI/ESTADÃO CONTEÚDO
Carolina Nogueira e Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

03/09/2025 12h30Atualizada em 03/09/2025 12h43

O presidente Lula (PT) vai almoçar com os ministros do União Brasil e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), após a promessa de desembarque do governo.

O que aconteceu

O encontro ocorrerá no Palácio da Alvorada. Estarão presentes os três ministros indicados pelo partido: Celso Sabino, do Turismo, Frederico Siqueira, das Comunicações, e Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, filiado ao PDT, além da ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais.

A saída de Sabino e do ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), é dada como certa entre aliados, mas o governo diz que não tem nada definido. A Federação PP e União Brasil decidiu ontem que todos os filiados devem entregar os cargos. Os ministros terão até 30 de setembro para deixar a Esplanada e, em caso de descumprimento, haverá afastamento ou até expulsão do partido.

Integrantes do União Brasil e do PP afirmam que Fufuca e Sabino vinham resistindo a isso. Pressionados há um tempo pelos respectivos presidentes partidários, havia uma esperança de que conseguissem levar a situação até o início do ano que vem, quando a descompatibilização é obrigatória para quem quer concorrer a outro cargo.

Sabino segue levando "vida normal". "A COP30 será um sucesso e estamos trabalhando muito para entregar uma edição histórica, com a cara da Amazônia e o coração do Brasil", publicou nesta tarde em suas redes sociais, sem comentar o assunto.

Paraense, Sabino tem muitos interesses em seguir no governo. Além de também ter como positivo um apoio do presidente nas eleições do ano que vem —mesmo que ele não esteja com o governador Helder Barbalho (MDB), aliado de Lula—, ele é ainda um dos ministros mais participativos para a COP30, a ser realizada em Belém em novembro.

O Planalto tenta tirar a questão extraordinária do encontro. Segundo interlocutores, o almoço faz parte de mais uma série de reuniões que o presidente tem feito com partidos da base, como ocorreu com PSD e Republicanos.

Diferentemente das outras reuniões, no entanto, o presidente do partido, Antônio Rueda, não participará. Desafeto de Lula, de quem o presidente chegou a falar mal durante a última reunião ministerial, o dirigente foi um dos principais entusiastas e articuladores para que a federação deixasse o governo.

