Topo

Notícias

Livro Bege: mercado de trabalho perde fôlego com menor contratação e mudanças por automação

São Paulo

03/09/2025 16h32

O Livro Bege de agosto do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgado nesta quarta-feira, 3, mostrou que o mercado de trabalho nos Estados Unidos perdeu fôlego, refletindo menor disposição das empresas em contratar e mudanças estruturais geradas pela automação. O relatório apontou que onze distritos descreveram "pouca ou nenhuma mudança líquida" nos níveis gerais de emprego, enquanto um distrito relatou uma queda modesta.

A cautela das empresas apareceu com força: sete distritos observaram que as empresas estavam hesitantes em contratar trabalhadores devido à demanda mais fraca ou à incerteza. Em paralelo, dois distritos relataram aumento nas demissões, enquanto outros mencionaram cortes de pessoal por atrito, "em parte estimulada por políticas de retorno ao escritório e, em parte, facilitada por maior automação, incluindo novas ferramentas de inteligência artificial (IA)".

Esse cenário levou a um aumento na procura por vagas. "A maioria dos distritos mencionou aumento no número de pessoas procurando emprego", observou o Fed. Ao mesmo tempo, o documento chamou atenção para a redução na oferta de mão de obra imigrante, que afeta especialmente a construção civil em grandes centros. Nova York, Richmond, St. Louis e São Francisco destacaram "o impacto na indústria da construção".

Sobre os salários, a pressão foi contida. "Metade dos distritos descreveu crescimento modesto dos salários, enquanto a maioria dos demais relatou expansão moderada", registrou o Livro Bege. Apenas dois distritos observaram pouca ou nenhuma mudança nos salários.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Pelo menos 15 mortos em descarrilamento de um funicular em Lisboa (socorristas)

Fenabrave: vendas de tratores sobem 17% em julho ante julho de 2024

A China mostra suas armas

EUA dizem a países para rejeitarem acordo da ONU sobre emissões de combustível de navios ou enfrentarão tarifas, dizem fontes

3 plantas que atraem escorpiões e exigem cuidado no jardim de casa

Estado da Flórida planeja acabar exigências de vacinação, inclusive para escolas

Gleisi comenta saída da federação União Progressista do governo: 'Ninguém é obrigado a ficar'

Justiça derruba decreto municipal que proíbe moto por app em São Paulo

Grupo Estado Islâmico reivindica atentado suicida em comício no Paquistão

Deputado Mendonça Filho será relator da PEC da Segurança Pública

Trump diz que pode enviar tropas para Nova Orleans e Louisiana para combate ao crime