Livro Bege: maioria dos distritos nos EUA viu pouca ou nenhuma mudança em atividade econômica

São Paulo

03/09/2025 16h32

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de agosto, publicado nesta quarta-feira, 3, destacou que a maioria dos doze distritos relatou "pouca ou nenhuma mudança na atividade econômica", enquanto apenas quatro reportaram "crescimento modesto". O documento narrou sinais de fragilidade no consumo, ao mesmo tempo em que setores específicos mostraram fôlego, sobretudo os ligados a construção de data centers e infraestrutura relacionada.

O consumo aparece como ponto sensível. Em todos os distritos, os contatos apontaram gastos do consumidor estáveis ou em queda, "pois, para muitas famílias, os salários não acompanhavam a alta dos preços". A incerteza econômica e o impacto das tarifas também foram citados como fatores negativos. Em Nova York, os consumidores estavam sendo pressionados pelo aumento dos custos de seguros, serviços públicos e outras despesas.

Para tentar atrair clientes, os setores de varejo e hospitalidade "ofereceram promoções e descontos", medidas que ajudaram a sustentar a demanda doméstica, mas não foram suficientes para compensar a queda de turistas internacionais. O setor automotivo, por sua vez, registrou vendas "estáveis a ligeiramente maiores", com alta na procura por peças e serviços para manutenção de veículos mais antigos.

A indústria reagiu com ajustes em suas cadeias de suprimento, privilegiando fornecedores locais quando possível e ampliando o uso de automação para reduzir custos. O impulso para adotar inteligência artificial (IA) também explica em parte o "surto de construção de data centers", uma rara área de força no mercado imobiliário comercial, segundo os distritos da Filadélfia, Cleveland e Chicago. Já Atlanta e Kansas City observaram aumento na demanda de energia provocado por esses centros.

No geral, o Fed destacou que o sentimento permanece dividido: "a maioria das empresas relatou pouca ou nenhuma mudança no otimismo ou expressou expectativas divergentes" sobre os próximos passos da economia.

