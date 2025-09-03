Topo

Lagarde diz que UE deve fechar as brechas em regulamentação de stablecoins

03/09/2025 08h46

FRANKFURT (Reuters) - Os parlamentares da União Europeia devem exigir garantias e regimes de equivalência robustos de emissores estrangeiros de stablecoins para evitar o risco de corridas às reservas mantidas na UE, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta quarta-feira.

A UE implementou um dos regimes mais rigorosos do mundo em ativos de criptografia, exigindo que as stablecoins, que são atreladas a uma moeda oficial, sejam totalmente respaldadas por reservas.

Mas Lagarde disse que os parlamentares devem exigir que as empresas que emitem stablecoins na UE e no exterior sigam os mesmos padrões elevados.

"A legislação europeia deve garantir que esses esquemas não possam operar na UE, a menos que sejam sustentados por regimes de equivalência robustos em outras jurisdições e garantias relacionadas à transferência de ativos entre a UE e entidades de fora da UE", disse ela em uma conferência regulatória.

"Isso também destaca por que a cooperação internacional é indispensável. Sem um campo de atuação global nivelado, os riscos sempre buscarão o caminho de menor resistência", disse Lagarde.

O BCE é o credor de última instância para os bancos da zona do euro e seu principal órgão regulador. Ele também é responsável pela estabilidade financeira na UE, juntamente com as autoridades nacionais.

(Reportagem de Francesco Canepa)

