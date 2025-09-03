Kremlin diz que opinião de Merz sobre Ucrânia não importa após chanceler chamar Putin de "criminoso de guerra"

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse na quarta-feira que as opiniões do chanceler alemão Friedrich Merz sobre as negociações de paz na Ucrânia devem ser desconsideradas depois que ele fez o que Moscou chamou de uma série de comentários "desfavoráveis" sobre o presidente russo, Vladimir Putin.

Merz disse em uma entrevista à emissora ProSieben.Sat1, que foi ao ar na terça-feira, que Putin era "talvez o mais grave criminoso de guerra de nosso tempo" e que não havia lugar para clemência para tais indivíduos.

O Kremlin nega que suas forças tenham cometido qualquer crime de guerra na Ucrânia e rejeitou como "ultrajante" um mandado de prisão de 2023 emitido para Putin pelo Tribunal Penal Internacional, que acusou o líder russo do crime de guerra de sequestrar centenas de crianças da Ucrânia.

Questionado durante uma viagem à China sobre uma proposta de Merz de que Genebra deveria ser o local para as negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "Merz fez muitas declarações desfavoráveis nas últimas horas, portanto, dificilmente é possível levar sua opinião em consideração no momento."

Perguntado sobre quais declarações ele se referia, Peskov afirmou: "Sobre nosso presidente".

Merz disse em sua entrevista na TV alemã: "Ele (Putin) é um criminoso de guerra. Talvez seja o mais grave criminoso de guerra de nosso tempo que vemos atualmente em grande escala. E devemos simplesmente ser claros sobre como lidar com criminosos de guerra. Neste caso, o apaziguamento está fora de lugar."

(Reportagem da Reuters em Moscou e Kirsti Knolle em Berlim)