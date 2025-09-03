Topo

Notícias

Kremlin diz que opinião de Merz sobre Ucrânia não importa após chanceler chamar Putin de "criminoso de guerra"

03/09/2025 08h59

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse na quarta-feira que as opiniões do chanceler alemão Friedrich Merz sobre as negociações de paz na Ucrânia devem ser desconsideradas depois que ele fez o que Moscou chamou de uma série de comentários "desfavoráveis" sobre o presidente russo, Vladimir Putin.

Merz disse em uma entrevista à emissora ProSieben.Sat1, que foi ao ar na terça-feira, que Putin era "talvez o mais grave criminoso de guerra de nosso tempo" e que não havia lugar para clemência para tais indivíduos.

O Kremlin nega que suas forças tenham cometido qualquer crime de guerra na Ucrânia e rejeitou como "ultrajante" um mandado de prisão de 2023 emitido para Putin pelo Tribunal Penal Internacional, que acusou o líder russo do crime de guerra de sequestrar centenas de crianças da Ucrânia.

Questionado durante uma viagem à China sobre uma proposta de Merz de que Genebra deveria ser o local para as negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "Merz fez muitas declarações desfavoráveis nas últimas horas, portanto, dificilmente é possível levar sua opinião em consideração no momento."

Perguntado sobre quais declarações ele se referia, Peskov afirmou: "Sobre nosso presidente".

Merz disse em sua entrevista na TV alemã: "Ele (Putin) é um criminoso de guerra. Talvez seja o mais grave criminoso de guerra de nosso tempo que vemos atualmente em grande escala. E devemos simplesmente ser claros sobre como lidar com criminosos de guerra. Neste caso, o apaziguamento está fora de lugar."

(Reportagem da Reuters em Moscou e Kirsti Knolle em Berlim)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'PIB deve desacelerar e corte de juros fica pra janeiro', avalia economista

Vencedora de concurso de beleza é achada em SP após sumiço de 3 semanas

STF retoma julgamento por tentativa de golpe e terá sustentação de defesa de Bolsonaro

STF retoma julgamento do golpe com expectativa para fala de defesa de Bolsonaro

Chinês fez raro protesto dias antes de grande desfile militar

Amanda Klein: 'Julgamento de Bolsonaro cobra preço no mercado'

Assistir 2º dia de julgamento de Bolsonaro no STF ao vivo: veja transmissão

Um ano de prisão para acusado de insultos racistas contra Iñaki Williams no estádio do Espanyol

Onde vai passar o 2º dia de julgamento de Bolsonaro? Veja onde assistir

Policial Civil é encontrado morto na Favela do Gato, no centro de SP

Kremlin diz que opinião de Merz sobre Ucrânia não importa após chanceler chamar Putin de "criminoso de guerra"