Topo

Notícias

Justiça dos EUA condena Google a pagar US$ 425 milhões por coleta fraudulenta de dados

03/09/2025 22h00

O Google foi condenado, nesta quarta-feira (3), a pagar US$ 425,7 milhões (R$ 2,3 bilhões) nos Estados Unidos por danos e prejuízos a quase 100 milhões de usuários por violação de privacidade, segundo a decisão do júri de um tribunal federal de San Francisco, informou a imprensa americana.

O gigante da internet foi declarado culpado de violar a privacidade por continuar coletando dados privados desses usuários de aplicativos em smartphones, mesmo depois que estes haviam desativado essa opção, concluíram os jurados.

"Este caso trata sobre a interceptação ilegal por parte do Google das atividades privadas dos consumidores em aplicativos de dispositivos móveis", denunciaram os advogados em uma ação coletiva apresentada em julho de 2020.

bl/eml/db/mel/rpr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Justiça dos EUA condena Google a pagar US$ 425 milhões por coleta fraudulenta de dados

Ex-presidente peruano Toledo recebe nova condenação por lavar dinheiro da Odebrecht

Funcionário da Petrobras morre após acidente em plataforma na Coreia do Sul

Governo Trump cortou ilegalmente financiamento de Harvard, decide juíza dos EUA

Tribunal peruano ordena a liberação do ex-presidente Vizcarra

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia reeleição (AFP)

'É fundamental' responsabilizar envolvidos na trama golpista, diz Gilmar

Moraes rebate denúncia de ex-assessor que o acusou de adulterar documentos

Número de mortos sobe para 60 em acidente de barco na Nigéria, dizem autoridades

Homem que matou gari pediu que esposa delegada desse arma errada à polícia

Hamas reitera disposição para acordo abrangente em Gaza após comentários de Trump