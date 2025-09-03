Topo

Notícias

Justiça derruba decreto municipal que proíbe moto por app em São Paulo

São Paulo (SP), 16/01/2025 - Aplicativo 99, lança serviço de Moto Taxi em São Paulo, contrariando norma da prefeitura que proíbe o serviço.Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil - Paulo Pinto/Agência Brasil/Paulo Pinto/Agência Brasil
São Paulo (SP), 16/01/2025 - Aplicativo 99, lança serviço de Moto Taxi em São Paulo, contrariando norma da prefeitura que proíbe o serviço.Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Imagem: Paulo Pinto/Agência Brasil/Paulo Pinto/Agência Brasil
Eduarda Esteves
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 15h59Atualizada em 03/09/2025 16h24

A Justiça de São Paulo declarou inconstitucional o decreto da prefeitura que proíbe o transporte de passageiros remunerado por moto na cidade de São Paulo. Decisão cabe recurso.

O que aconteceu

Relator votou pela inconstitucionalidade da proibição. O desembargador Ricardo Dip afirmou que é competência do governo federal legislar sobre o assunto e destacou que legislação do Brasil não proíbe o serviço. O tema é debatido no STF (Supremo Tribunal de Justiça) atualmente.

Por unanimidade, os 25 desembargadores do Órgão Especial do TJSP entenderam que não cabe ao município decidir sobre o modal. "Os municípios não podem inovar no trânsito e transporte impedindo a utilização de motocicletas para o transporte individual e remunerado de passageiros mediante o uso de aplicativos se a legislação federal não possui proibição símile", diz trecho da decisão publicada hoje.

Decisão só entrará em vigor em 90 dias, contados a partir de hoje. Mesmo que serviço não seja regulamentado no prazo, transporte de moto por app poderá voltar à capital.

Ao UOL, a prefeitura informou que ainda não teve acesso ao acórdão. "Tão logo seja publicado, analisará as eventuais medidas que serão adotadas", diz a nota.

Decreto foi questionado pela CNS (Confederação Nacional de Serviços) na ação direta de inconstitucionalidade. O advogado Ricardo Oliveira Godoi, que representa a CNS, afirmou ao UOL que a decisão é importante, mas já era esperada. "Já há muitos precedentes de que as prefeituras não podem proibir esse tipo de serviço. Isso já tinha acontecido no caso dos carros por app, e o mesmo tribunal já tinha entendido que não é papel do município proibir, mas sim, regulamentar".

CNS tenta derrubar lei estadual que condiciona a liberação do serviço à autorização e regulamentação pelos municípios. Legislação foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em junho deste ano. Ricardo Godoi lembra que o julgamento de hoje foi sobre o decreto da Prefeitura de São Paulo. "Entramos com uma ação no STF para derrubar a lei estadual, o relator no Supremo é o ministro Alexandre de Moraes", disse o advogado.

Godoi acredita que decisão da Justiça de São Paulo encerra o debate sobre o tema. "A prefeitura fez um terrorismo e prestou um desserviço ao cidadão, acreditamos que só a regulamentação vai proteger os motociclistas e quem usa o serviço", acrescentou.

Prefeitura teme aumento de acidentes

Prefeitura é contra o uso de motos para o transporte de passageiros. A gestão de Ricardo Nunes (MDB) argumenta que o serviço é perigoso e disse se preocupar com a possibilidade do aumento no número de acidentes no trânsito. A gestão municipal usa como argumento o decreto municipal 62.144/2023, que proíbe transporte de moto por aplicativo na cidade.

Empresas tentam liberação desde o começo do ano. As plataformas mais usadas no Brasil para esse serviço paralisaram a opção de motocicleta por decisão da Justiça, que vetou a atividade em janeiro. Em caso de descumprimento, as empresas seriam multadas em R$ 1 milhão por dia.

Plataformas usam como argumento a lei federal 13.640, de 2018, para contrapor a prefeitura. A legislação usada por 99 e Uber determina as diretrizes do transporte remunerado privado individual de passageiros na Política Nacional de Mobilidade Urbana.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

3 plantas que atraem escorpiões e exigem cuidado no jardim de casa

Estado da Flórida planeja acabar exigências de vacinação, inclusive para escolas

Gleisi comenta saída da federação União Progressista do governo: 'Ninguém é obrigado a ficar'

Justiça derruba decreto municipal que proíbe moto por app em São Paulo

Grupo Estado Islâmico reivindica atentado suicida em comício no Paquistão

Trump diz que pode enviar tropas para Nova Orleans e Louisiana para combate ao crime

"Acontecerá novamente", diz Rubio sobre ataque americano a suposto barco de narcotraficantes

Cisjordânia vive escalada de tensões com Israel dias antes de possível oficialização do Estado palestino

Passageiros enfrentam falta de luz no Aeroporto de Guarulhos, em SP

Acidente de funicular deixa vários mortos e feridos graves em Lisboa, afirma presidente português

Califórnia, Oregon e Washington formam aliança de saúde em meio a tensões federais sobre vacinas