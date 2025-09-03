Juros futuros oscilam em leve baixa no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) registram leves baixas nesta quarta-feira ante os ajustes da véspera, em uma manhã de quedas limitadas também para os rendimentos dos Treasuries no exterior e de baixa do dólar ante o real.

Às 10h26, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 13,99%, estável ante o ajuste da véspera, enquanto o vencimento para janeiro de 2031 marcava 13,645%, ante 13,66% do ajuste.

No exterior, as atenções estarão voltadas para a divulgação, ainda pela manhã, de dados sobre encomendas à indústria dos Estados Unidos e do relatório Jolts, sobre vagas abertas no mercado de trabalho, ambos referentes a julho.

Internamente, o mercado acompanha o segundo dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

(Por Fabrício de Castro)