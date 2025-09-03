STF parte para julgamento com jurisprudência já formada, diz professor

O Supremo Tribunal Federal formou jurisprudência que permite a responsabilização autônoma dos réus por múltiplos crimes ligados à tentativa de golpe de Estado, explicou Emílio Peluso Meyer, professor de direito constitucional da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), no UOL News - 2ª edição. Ele avalia que o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e de outros réus deve consolidar esse entendimento.

As defesas buscam individualizar condutas e argumentam que não há provas diretas ligando Bolsonaro ao golpe, mas o STF tem rejeitado a absorção automática de crimes, estabelecendo que cada conduta pode ser julgada separadamente.

O Supremo, nos vários julgamentos sobre o 8 de janeiro, foi formando jurisprudência de que havia autonomia entre esses crimes e que era possível tanto uma imputação quanto uma responsabilização em separado.

Havia posição minoritária do ministro Luís Roberto Barroso sobre a absorção de crimes, mas não foi acompanhada pelo plenário. Isso se reflete na maioria das decisões da Primeira Turma. Emílio Peluso Meyer, professor da UFMG

Meyer destaca que a dimensão política do julgamento de Bolsonaro pode influenciar os ministros, mas o histórico recente aponta para manutenção da jurisprudência.

As defesas estão preocupadas em desvencilhar os autores e definir penas atenuadas. Mas acredito que o Supremo vai partir para esse julgamento entendendo que há uma jurisprudência formada a partir dos julgamentos relativos ao 8 de janeiro de 2023. Emílio Peluso Meyer, professor da UFMG

'Bolsonaro trabalhou quatro anos atentando contra instituições', diz Meyer

Meyer também afirmou que Bolsonaro manteve, durante seu mandato, uma postura de ataque às instituições democráticas, o que teria influenciado os eventos analisados pelo STF. Para ele, a tentativa de golpe é resultado de uma sucessão de atos articulados.

Ele trabalhou durante quatro anos atentando contra as instituições de Estado. Bolsonaro desenvolve um pouco desse histórico mesmo antes de tomar posse. Logo depois de eleito, já começa a criticar o Supremo Tribunal Federal.

A construção de uma tentativa de golpe de astado é dependente de um processo. Não é apenas um ato sensível, mas uma sucessão de atos. Apesar de a defesa do ex-presidente indicar que não houve tentativa violenta em reuniões, tínhamos representantes do alto oficialato das Forças Armadas que poderiam sustentar uma ruptura violenta com o Estado Democrático de Direito.

Não vejo como impossível que vários militares assessorando o ex-presidente possam ser desatrelados daquilo que vinha acontecendo. Observa-se uma sucessão de atos até chegar ao 8 de janeiro, que foi uma tentativa muito clara, mas que felizmente não resultou em uma ruptura. Emílio Peluso Meyer, professor da UFMG

'Foro privilegiado explica diferença entre julgamentos de Lula e Bolsonaro', diz Meyer

Emílio Peluso Meyer explicou que a diferença entre o julgamento de Bolsonaro no STF e o de Lula em primeira instância decorre da evolução das regras do foro privilegiado. O Supremo passou a manter o foro para crimes ligados ao mandato, mesmo após o fim do cargo.

São dois casos relativos a ex-presidentes que vão ter definição de competência do Supremo atrelada a questões processuais e materiais.

O Supremo não disse: vou estender o foro ao ex-presidente pura e simplesmente. Há um critério importante: ter uma autoridade com foro em exercício, como Alexandre Ramagem, atrai o julgamento para o STF.

Em relação ao ex-presidente Lula, não envolvia diretamente autoridades com foro. Era uma situação de imputação de crime ligado ao exercício da função, mas sem outras autoridades com prerrogativa de função. Emílio Peluso Meyer, professor da UFMG

