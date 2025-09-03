Topo

Julgamento de Bolsonaro no STF repete falhas da Lava Jato, diz advogado

O julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) repete erros estruturais da Lava Jato, afirmou o advogado criminalista Fabio Tofic Simantob no Poder e Mercado, programa do Canal UOL. Para ele, a centralidade da delação premiada e a diferença entre Turmas do Supremo expõem falhas do sistema penal.

O debate sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que mudou versões e teve colaboração homologada pelo STF, reforça as críticas ao uso desse instrumento. Tofic destaca que a composição das Turmas influencia decisões e reflete problemas mais amplos do Judiciário brasileiro.

O Supremo que anula as delações da Lava Jato é a Segunda Turma. A Primeira Turma, que hoje julga Bolsonaro, é mais punitiva. Pela Primeira Turma, ainda teríamos a prisão em segunda instância.

Houve diversos erros nessa delação premiada. Eu tenho um problema enorme com a delação premiada. Para começar, o delator, para salvar, quer dizer aquilo que o acusador quer ouvir. Fabio Tofic Simantob, advogado criminalista

Tofic também critica a dependência da colaboração premiada como prova central e alerta para riscos de indução de depoimentos, citando exemplos de audiências conduzidas por ministros do STF.

A colaboração premiada vira o grande trunfo da acusação e, quando você descobre uma falha, parece que rui a acusação como um todo. Isso é o perigo de quem acusa depositar tanta credibilidade nesse tipo de prova.

Eu vi audiências em que o Alexandre de Moraes fazia perguntas e induzia a testemunha, o que é inadmissível, ainda mais em colaboração premiada. Fabio Tofic Simantob, advogado criminalista

O advogado ressalta que problemas como julgamentos em massa e acesso restrito à Justiça vão além da Lava Jato e persistem no sistema penal, defendendo reformas profundas no Judiciário.

A Lava Jato não inaugurou o arbítrio e o autoritarismo. Os problemas da justiça penal estão no Fórum da Barra Funda, onde pessoas são condenadas a granel por pequenos crimes. A justiça penal piorou muito nos últimos anos. Fabio Tofic Simantob, advogado criminalista

