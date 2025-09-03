Jordânia anuncia suspensão de lançamento de ajuda na Faixa de Gaza

Topo

Um responsável por uma organização de caridade jordaniana ligada ao governo anunciou nesta quarta-feira (3) a suspensão dos lançamentos de ajuda humanitária sobre a Faixa de Gaza, ameaçada pela fome e devastada pela guerra.

"Os lançamentos aéreos que permitiram enviar grande parte da ajuda para Gaza estão suspensos nestes dias", declarou à AFP Hussein al-Shabli, secretário-geral da Organização de Caridade Hachemita da Jordânia.

Segundo esse responsável, outras "disposições" estão sendo preparadas para continuar enviando ajuda ao território palestino, cercado por Israel desde o início da guerra e onde vivem cerca de dois milhões de habitantes.

O conflito começou após o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

O último lançamento de ajuda ocorreu em 26 de agosto, com a participação de aviões da Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Alemanha e Indonésia, segundo o Exército jordaniano, que coordenava essas operações desde sua retomada no final de julho com a aprovação de Israel.

Uma fonte governamental jordaniana que solicitou anonimato disse à AFP que "A Jordânia está sempre disposta a continuar os lançamentos aéreos" quando forem "removidos os obstáculos israelenses", sem dar mais explicações.

O canal público israelense Kan anunciou no domingo que os lançamentos de ajuda estão suspensos "até novo aviso", especificando que a Arábia Saudita e o Egito, que participaram deles, decidiram encerrá-los "por razões próprias".

Também indicou que nenhum dos países que participaram dos lançamentos apresentou novos pedidos às autoridades israelenses para realizar novos lançamentos.

Após 22 meses de uma guerra devastadora, o pequeno território palestino está ameaçado pela fome, segundo a ONU, e depende totalmente da ajuda humanitária, distribuída em quantidades insuficientes, segundo as agências humanitárias.

