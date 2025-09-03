Jair Renan falta à Câmara de Camboriú para ficar com o pai, em Brasília

Para acompanhar o pai, Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) faltou ontem e hoje às sessões da Câmara Municipal de Balneário Camboriú. A ausência foi comunicada à presidência da Casa com a justificativa de falta em "em decorrência de assuntos pessoais".

O que aconteceu

O documento foi assinado pelo assessor parlamentar Nicholas Meira e data de 1º de setembro. No texto, ele solicita a dispensa de Jair Renan das duas sessões ordinárias, alegando compromissos pessoais. Embora o pedido não cite diretamente o julgamento, o vereador participou de uma vigília junto aos irmãos na segunda-feira, antes do início do julgamento do pai.

Mesmo em prisão domiciliar, Bolsonaro tem contado com a mobilização de familiares e aliados em Brasília. Jair Renan, que ocupa mandato de vereador em Balneário Camboriú desde janeiro, decidiu acompanhar o pai em Brasília.

Julgamento de Jair Bolsonaro

O STF iniciou ontem à análise da ação contra o ex-presidente. O julgamento, conduzido pela Primeira Turma do Supremo, analisa a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que acusa Bolsonaro de articular uma tentativa de golpe de Estado.

A sessão de hoje foi marcada por manifestações da defesa de Jair Bolsonaro, que pediu sua absolvição e criticou o uso da delação de Mauro Cid. Na sustentação oral, o advogado Celso Vilardi afirmou que o ex-presidente "não impediu a transição de governo, não tentou dar golpe e sempre atuou dentro da lei". A defesa alegou que Bolsonaro foi "dragado" para os eventos do 8 de Janeiro e que a delação de Mauro Cid deveria ser anulada por suposto vício de vontade.