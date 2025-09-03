Itália diz apoiar Acordo Mercosul-UE, mas com salvaguardas para proteger agricultores europeus

Topo

Após a adoção do texto final do Acordo Mercosul-União Europeia pelo Colégio de Comissários, o governo italiano demonstrou satisfação com a inclusão de um pacote de salvaguardas adicionais para proteger os agricultores europeus.

"Essas salvaguardas adicionais incluem, como a Itália solicitou ativamente nos últimos meses, um mecanismo de monitoramento e intervenção rápida em caso de perturbações de preços, inclusive no nível de Estados-Membros individuais, o fortalecimento dos controles fitossanitários em mercadorias recebidas, para garantir total conformidade com os padrões e regulamentos da UE, e um compromisso de fornecer compensação adequada para quaisquer cadeias de suprimentos agrícolas afetadas", afirmou o governo italiano.

Tendo em vista a próxima aprovação formal do Acordo em Bruxelas, a Itália ainda avaliará eficácia das garantias adicionais fornecidas e a consequente possibilidade de apoiar ou rejeitar a aprovação final do Acordo Mercosul-UE.

