Inep seleciona professores para elaborar e revisar o Encceja

03/09/2025 14h39

Requisitos

Para se inscrever no BC-BNI, o docente deve ser servidor público concursado, ativo ou inativo, do ensino básico ou superior, nas esferas municipal, estadual, distrital ou federal, e ter conhecimentos de informática e diploma de ensino superior.

Os candidatos não podem ser do quadro de servidores efetivos ou comissionados dos ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e dos órgãos vinculados às duas pastas.

Documentos

A seleção inclui a análise documental dos candidatos. Para a comprovação da formação acadêmica, deverá ser inserido no sistema de cadastro o diploma, frente e verso, certificado ou declaração de conclusão de curso.

Para a comprovação da experiência docente, são válidos o contrato na carteira de trabalho que informe o cargo, nível de ensino e modalidade em que assumiu função docente, além da data de admissão e demissão, quando for o caso;  declaração da instituição empregadora e ato de nomeação, em Diário Oficial.

Os inscritos que não comprovarem as informações prestadas serão desclassificados; não poderão participar de outras chamadas públicas do Inep pelo período de 2 anos e poderão responder judicialmente pelo ato.

Seleção

O resultado final dos selecionados será divulgado em 11 de fevereiro de 2026. 

Para serem considerados aprovados, os selecionados vão passar por uma capacitação e deverão ter aproveitamento mínimo nas atividades propostas.

Somente depois de credenciados, os professores passam a fazer parte do banco de colaboradores, coordenado pelo Inep. 

Os convocados participarão da elaboração e revisão de itens das áreas avaliadas pelo Encceja do ensino fundamental: ciências naturais; matemática; língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física; redação; história e geografia.

Para o exame do ensino médio, as áreas avaliadas são: ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia); matemática e suas tecnologias; linguagens e códigos e suas tecnologias (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física); e ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).

