Juíza suspende lei que permitia som alto em grandes eventos e shows em SP

Festival de música eletrônica no Vale do Anhangabaú - 21-04-2023 - Ronny Santos/Folhapress
Festival de música eletrônica no Vale do Anhangabaú
Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 20h59

A Justiça de São Paulo considerou inconstitucional a uma mudança na lei municipal que passou a permitir que eventos na capital paulista ocorressem sem limite de ruído.

O que aconteceu

TJSP suspendeu a retirada do limite de ruído em eventos de grande porte na cidade de São Paulo. A decisão foi assinada pela desembargadora Márcia Dalla Déa Barone e publicada hoje.

Limite havia sido retirado após alteração na Lei de Zoneamento. A mudança foi aprovada rapidamente na última sessão da Câmara de Vereadores de 2024, como parte de um projeto de lei do prefeito Ricardo Nunes (MDB) sobre a ampliação de um aterro em São Mateus, na zona leste.

Antes da mudança, limite de emissão sonora era de 44 a 65 decibéis. As exceções eram apenas desfiles de carnaval, sirenes de ambulância, religiosidades e passeatas.

Após a mudança, eventos de grande porte passaram a ocorrer sem limite de volume. Festas autorizadas pela prefeitura em casas de show, estádios e no Vale do Anhangabaú ficaram sem fiscalização do PSIU (Programa Silêncio Urbano).

Justiça considerou que a mudança violou a Constituição Estadual. A magistrada apontou falta de participação popular na formulação das alterações e acatou a tese do Ministério Público de que a alteração foi incluída como um "jabuti" —texto acrescentado a uma lei de outro teor.

Ministério Público de São Pauo entrou com ação de inconstitucionalidade. O pedido surgiu após associações, moradores e organizações relatarem que não foram consultados, denunciando aumento da poluição sonora. A decisão da Justiça considerou que a alteração "não guarda pertinência temática com o projeto original, que tratava de gestão de resíduos sólidos".

O que diz a prefeitura. "A Procuradoria Geral do Município (PGM) informa que analisará as medidas que poderão ser adotadas tão logo seja notificada", declarou ao UOL a gestão municipal.

