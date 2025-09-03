Topo

Notícias

IC-Br cai 0,52% em agosto ante julho, revela BC

Brasília

03/09/2025 15h00

Brasília, 3 - O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) medido em reais caiu 0,52% em agosto na comparação com julho, informou a autarquia. A queda ocorreu em commodities metálicas (-0,94%) e de energia (-5,73%), enquanto houve aumento em agropecuária (0,72%)O IC-Br representa a média mensal dos preços de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil. O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).Em dólares, o índice agregado avançou 0,98% em agosto, com alta no segmento agropecuário (2,24%), crescimento em metálicas (0,55%) e queda em energia (4,33%).O IC-Br medido em reais acumula baixa de 10,23% de janeiro a agosto deste ano, mas ainda cresce 5,84% em 12 meses. Os preços das commodities agropecuárias caem 10,77% no ano e sobem 8,81% em 12 meses; os de metais recuam 2,06% no ano e avançam 9,54% em 12 meses; e os de energia têm baixa de 16,61% no ano e de 10.19% em 12 meses.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

A China mostra suas armas

EUA dizem a países para rejeitarem acordo da ONU sobre emissões de combustível de navios ou enfrentarão tarifas, dizem fontes

3 plantas que atraem escorpiões e exigem cuidado no jardim de casa

Estado da Flórida planeja acabar exigências de vacinação, inclusive para escolas

Gleisi comenta saída da federação União Progressista do governo: 'Ninguém é obrigado a ficar'

Justiça derruba decreto municipal que proíbe moto por app em São Paulo

Grupo Estado Islâmico reivindica atentado suicida em comício no Paquistão

Trump diz que pode enviar tropas para Nova Orleans e Louisiana para combate ao crime

"Acontecerá novamente", diz Rubio sobre ataque americano a suposto barco de narcotraficantes

Cisjordânia vive escalada de tensões com Israel dias antes de possível oficialização do Estado palestino

Passageiros enfrentam falta de luz no Aeroporto de Guarulhos, em SP