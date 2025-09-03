Topo

Notícias

Haddad: Tarcísio rasgou a fantasia de uma pessoa de centro

Brasília

03/09/2025 20h24

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "rasgou a fantasia" de uma pessoa de centro. Ele comentou declarações recentes do governador sobre não confiar na Justiça e ter a intenção de conceder um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caso seja eleito presidente da República.

"Rasgou-se a fantasia. Estava todo mundo tentando apresentá-lo como uma pessoa de centro, não era um bolsonarista. E eu estava só contando os dias para isso ser desmentido", disse Haddad ao apresentador Datena na Rede TV!. Ele recordou que Tarcísio foi ministro da Infraestrutura de Bolsonaro e eleito governador pela mão dele, dependendo da liderança do ex-presidente.

"Quando o presidente Lula falou: O Tarcísio não existe sem o Bolsonaro, não foi para ofendê-lo, foi para constar um fato", completou o ministro.

Haddad disse ainda que o "velho Centrão" é hoje o bolsonarismo. "Tudo que aconteceu no Brasil de 2013 para frente O PSDB acabou e essa turma ocupou o espaço do PSDB com grandes desvantagens do ponto de vista moral, institucional e democrático".

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

TJSP suspende lei que liberava som alto em grandes eventos e shows em SP

Corte de R$ 2,2 bilhões em verbas de Harvard é ilegal, decide juíza

Justiça peruana condena ex-presidente Toledo a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro

Como foi o segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro

Justiça derruba decreto de Nunes e obriga Prefeitura a regulamentar mototáxis em até 90 dias

Câmara aprova 'SUS da Educação'; veja os principais pontos

Haddad: Tarcísio rasgou a fantasia de uma pessoa de centro

Aposta do PR acerta Lotomania e ganha R$ 3,9 milhões; veja números

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 1,4 milhão; confira dezenas

É falso que Maduro se escondeu na embaixada da China em Caracas

Dupla Sena acumula e prêmio vai a R$ 7 milhões; confira dezenas sorteadas