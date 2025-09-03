Haddad: Não há nenhuma justificativa técnica para as tarifas dos EUA contra Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não há nenhuma justificativa técnica para o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil. "O mundo está dizendo isso", adicionou o ministro ao comentar sobre o tema em entrevista ao apresentador Datena na Rede TV!. "No caso do Brasil, (a justificativa) é só ideológica."

Ele frisou que o tarifaço não tem "nada a ver" com a existência de um suposto déficit comercial dos EUA, pois há o contrário, um superávit dos americanos na balança comercial com o Brasil. "É eminentemente político", pontuou.

"A primeira declaração que o Trump fez, em carta endereçada ao Brasil, foi de que o tema era o Bolsonaro, não tinha outra (razão)", completou.