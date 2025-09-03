Topo

Notícias

Haddad critica fala de Tarcísio de que não confia na Justiça e se diz preocupado com democracia

Brasília

03/09/2025 19h01

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por sua declaração sobre não confiar na Justiça. Na semana passada, o governador afirmou: "Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que confio na Justiça, por tudo que a gente tem visto", disse Tarcísio, em referência ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele ainda disse que sua primeira medida caso se torne presidente da República será conceder um indulto ao ex-presidente.

"Quando você vê que hoje no Brasil tem pessoas que não têm apreço pela democracia, quando você vê um governador do Estado de São Paulo dizer que não confia nas instituições, não confia na Justiça, que tem que perdoar quem tentou um golpe de Estado, quando você uma mobilização de partidos ultraconservadores no Congresso, você fica preocupado", disse Haddad em entrevista ao apresentador Datena na Rede TV, nesta quarta-feira, 3.

O ministro disse ter acordado "preocupado com a democracia" no dia de hoje, o segundo de julgamento do ex-presidente Bolsonaro pelo STF. Haddad avaliou que a tentativa de golpe está "bem documentada" e expressou preocupação com as articulações que estão acontecendo sobre anistia no País. Ainda disse que se começar a perdoar tentativas de golpe, um dia ele acontece.

Sobre o cenário internacional, Haddad indagou, de forma retórica: "Será que se o (Donald) Trump fosse o presidente dos Estados Unidos nas eleições de 2022 o Lula tomaria posse?".

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Acordei preocupado com a democracia', diz Haddad sobre Tarcísio e anistia

Comissário da NFL sinaliza possibilidade de show de Taylor Swift no Super Bowl

PSIU: Justiça suspende fim do limite de barulho para shows e grandes eventos em SP

Haddad: tomara que saída de União Brasil e PP do governo não seja por anistia

MP do Equador acusa ex-funcionários de Correa de homicídio de presidenciável

Haddad critica fala de Tarcísio de que não confia na Justiça e se diz preocupado com democracia

Messi ensaia despedida em casa diante de uma esperançosa Venezuela

Milei enfrenta problemas de segurança em atos partidários

Wall Street se beneficia de alta das ações tecnológicas

Itamaraty diz que não há brasileiros entre vítimas do acidente em Lisboa

Corte Especial do STJ confirma afastamento de governador do Tocantins