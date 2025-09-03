Haddad critica fala de Tarcísio de que não confia na Justiça e se diz preocupado com democracia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por sua declaração sobre não confiar na Justiça. Na semana passada, o governador afirmou: "Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que confio na Justiça, por tudo que a gente tem visto", disse Tarcísio, em referência ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele ainda disse que sua primeira medida caso se torne presidente da República será conceder um indulto ao ex-presidente.

"Quando você vê que hoje no Brasil tem pessoas que não têm apreço pela democracia, quando você vê um governador do Estado de São Paulo dizer que não confia nas instituições, não confia na Justiça, que tem que perdoar quem tentou um golpe de Estado, quando você uma mobilização de partidos ultraconservadores no Congresso, você fica preocupado", disse Haddad em entrevista ao apresentador Datena na Rede TV, nesta quarta-feira, 3.

O ministro disse ter acordado "preocupado com a democracia" no dia de hoje, o segundo de julgamento do ex-presidente Bolsonaro pelo STF. Haddad avaliou que a tentativa de golpe está "bem documentada" e expressou preocupação com as articulações que estão acontecendo sobre anistia no País. Ainda disse que se começar a perdoar tentativas de golpe, um dia ele acontece.

Sobre o cenário internacional, Haddad indagou, de forma retórica: "Será que se o (Donald) Trump fosse o presidente dos Estados Unidos nas eleições de 2022 o Lula tomaria posse?".